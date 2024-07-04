Тимати раскрыл причину своего ухода со сцены

Тимати в одном из своих искренних постов в социальных сетях раскрыл причины своего ухода со сцены. В 2017 году он заявил, что концерт на СК "Олимпийский" станет его последним большим выступлением в Москве в ближайшие 5-7 лет.



Тимати отметил, что это было особенно для него, так как это культовая площадка, расположенная всего в двух домах от места, где он вырос. Он поделился двумя основными причинами, побудившими его завершить музыкальную карьеру на данный момент.

Первая причина — осознание того, что его дочке уже пять лет, и он хочет быть ближе к ней, уделять больше времени семье и не упускать моменты ее детства. Вторая причина — наступление кризиса среднего возраста, когда он почувствовал необходимость внутренней трансформации.

Тимати подчеркнул, что проведя 25 лет в индустрии и достигнув вершин успеха, он выбрал изменение и трансформацию. Карантин дал ему свободу, возможность уделить время семье, бизнесу, хобби и новым приоритетам. Сейчас он не следит за популярностью своих треков, но благодарен поклонникам, которые поддерживали его на протяжении всех этих лет.

Тимати признал, что иногда выходя на сцену, он чувствует себя так, как будто бы вернулся, никуда не уходя. Его музыка живет в сердцах людей, которые выросли вместе с ним и следили за его творческим путем. Хотя он сделал паузу в музыкальной карьере, его влияние и творчество остаются значимыми для многих поколений.