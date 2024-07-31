У Светличной обнаружили опухоль в мозге

Светлана Светличная узнала о страшном диагнозе.

В Сети распространилась информация, что у 84-летней актрисы Светланы Светличной обнаружили опухоль в мозге. Кроме того, советская знаменитость страдает болезнью Альцгеймера и почти полностью потеряла память. Актриса испытывает проблемы с мышлением, у нее заторможена речь, сообщают СМИ.

Большую часть времени кинозвезда проводит в кровати и практически не обходится без помощи посторонних. На фоне всех заболеваний Светличная даже могла оказаться в психиатрической лечебнице, она наблюдается в психо-неврологическом диспансере с 2017 года. По слухам, периодически на нее накатывают приступы ярости, а однажды актриса даже покусала медсестру.

По мнению медиков, такие изменения начали происходить в связи с развивающейся опухолью в мозге. Но операцию делать опасно – организм актрисы может не выдержать. У Светличной уже взяли материал на биопсию, чтобы выяснить, доброкачественное ли это образование или злокачественное.

Немного ранее сообщалось, Светлана обратилась к онкологу, обнаружив на нижней челюсти небольшую опухоль. Врач назначил необходимое лечение. Весной СМИ сообщили, что звезда советского кино перенесла инфаркт миокарда, который значительно ухудшил и так шаткое здоровье актрисы.

А еще раньше, в октябре 2023 года, Светличная заболела пневмонией и жаловалась на боли в груди. В довесок ко всему медики обнаружили у актрисы сильную деформацию правого коленного сустава и поставили диагноз "остеоартроз", после чего артистка была вынуждена передвигаться в коляске.