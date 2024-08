СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скрывают фактический конец своего брака

Бывшие супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, несмотря на попытки сохранить видимость единства, завершили свой брак уже несколько месяцев назад. Журналисты докопались до истины.



По данным издания Page Six, пара рассталась в марте, хотя Аффлек по-прежнему остается очень поддерживающим Лопес. Раскол стал очевидным, когда его не было рядом с Дженнифер на таких крупных мероприятиях, как Met Gala или премьера ее нового фильма "Атлас".



СМИ также сообщали, что Лопес поставила лайк на посте в соцсетях о нездоровых отношениях. В нем говорилось: "Нельзя построить отношения с кем-то, кто оторван от самого себя".

Позднее Лопес отменила свое турне лучших хитов "This Is Me ... Live", как сообщило издание Page Six эксклюзивно, чтобы взять перерыв и провести время с детьми, семьей и близкими друзьями.

Напомним, Дженнифер Лопес была впервые замечена папарацци после того, как Бен Аффлек вывез свои вещи из их дома в Беверли-Хиллз. Эти события вызвали широкий резонанс в прессе и среди поклонников знаменитой пары.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес готовится к особенному вечеру после продажи своего пентхауса за 25 миллионов долларов. Минувшие выходные для латиноамериканской певицы были наполнены роскошью и стилем.



Видео, опубликованное Дженнифер, демонстрировало ее захватывающий образ для предстоящей вечеринки. Возраст не помеха для Лопес в поддержании своего статуса иконы стиля.