Невероятно! Изменившийся до неузнаваемости Галустян заставил народ ахнуть

Телеведущий и комик Михаил Галустян шокировал поклонников преображением.

Еще во время просмотра шоу "Сокровища императора" зрители обратили внимание на изменения во внешности 44-летнего Михаила Галустяна, однако их нельзя было назвать существенными. И только спустя время стало ясно, что во время съемок в Китае артист начал свой путь к обновленному себе.

Недавно Галустян опубликовал фотографию, сделанную во время съемок нового шоу в Колумбии. Запечатленный на ней телеведущий поверг интернет-пользователей в шок, ведь он изменился до неузнаваемости. Комик избавился от большого количества лишних килограммов и теперь выглядит стройным, подтянутым. Счастливая улыбка на лице Михаила говорит, что он очень комфортно ощущает себя с новой фигурой.

Отметившиеся в комментариях поклонники выразили восхищение преображением Михаила Галустяна. Они поддержали артиста в его стремлении к похудению и обретению мышечной массы. "Ах какой красавец", "Потрясающе, Михаил", "Выглядите классно", – написали фанаты под новой фотографией знаменитости.

Михаил Галустян. Фото: соцсети

Напомним, в настоящий момент в Колумбии проходят съемки нового реалити-шоу для канала ТНТ. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Кто оказался среди участников нового состязания, пока неизвестно. По слухам, в проекте принимает участие скандальная журналистка Алена Жигалова, более известная как Алена Блин.