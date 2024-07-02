"Могли бы быть посланы": Рудковская прилюдно устроила разборки с известным блогером

Продюсер Яна Рудковская на светском мероприятии не стала молчать из-за странного решения организаторов.

В понедельник, 1 июня, в Москва состоялся арт-ужин "25 самых стильных", где в качестве гостей присутствовали представители российского шоу-бизнеса – например, Оксана Самойлова, Нюша, Ида Галич, Карина Нигай, Яна Рудковская. Последняя устроила скандал во время вручения наград.

Продюсер не смогла скрыть своего возмущения, когда узнала, что организаторы решили преподносить статуэтки знаменитостям не на сцене, а за столом. Она стала высказывать критику в адрес ведущего мероприятия, блогера Стаса Круглицкого. За него вступилась бывшая возлюбленная, телезвезда Ида Галич, предложив супруге Евгения Плющенко выразить свое негодование организаторам премии, а не Стасу, который лишь делает так, как ему сказали.

"Если бы вы мне подошли и вручили награду в проходе — могли бы быть посланы", – продолжила возмущаться Рудковская уже на сцене.

Позже Яна Рудковская призналась, что считает свое выступление с критикой в адрес организаторов премии отличным пиаром для "классной премии". Мол, это станет новой темой для обсуждения после отъезда Канье Уэста из Москвы. "Мой спич вообще ее (премию – Прим. ред.) спас в медиаплане", – нескромно заявила продюсер.