Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, о чем предпочитает не говорить ее супруг, комик и телеведущий Павел Воля.

В ютуб-шоу "По гостиным" Ляйсан Утяшева рассказала, что очень любит творчество своего мужа. По ее словам, Павел Воля часто пишет стихи, даже когда для этого, кажется, совсем не время и не место. Например, однажды, когда он переживал, что его мысль может ускользнуть, он записал свои мысли на салфетке прямо в ресторане. "Эту сторону его гениальности не все рассмотрели", – считает телезвезда.

Утяшева показала место, где ее супруг хранит вещи, которые имеют для него особое значение. В частности, Ляйсан похвасталась статуэткой, которую Павел получил как телеведущий 2023 года — за "Шоу Воли". Как отметила гимнастка, эта награда в тот момент для ее мужа была очень важна.

Павел Воля по какой-то причине предпочитает скрывать от публики, насколько важным для него является признание, но Ляйсан не смогла об этом молчать и раскрыла эту сторону знаменитого комика. "Когда люди приходят на "Камеди", крутые ребята, спортсмены, расписываются и говорят "Павлик, мы тебя любим", это прям [дорогого стоит]", – отметила супруга телеведущего.

В этом году Павел Воля и Ляйсан Утяшева отметят агатовую свадьбу – они в браке уже 14 лет. Этот союз называют одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. У супругов детей – 11-летний сын Роберт и девятилетняя дочь София.