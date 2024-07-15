Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали!

Телеведущая Ольга Орлова не выдержала, когда ей задали вопрос о разладе в семье певицы Алсу.

Развод Алсу и Яна Абрамова стал, пожалуй, самой горячей темой в российском шоу-бизнесе этим летом. Помимо слухов о неверности бизнесмена, общественность обсуждает комментарии знаменитостей о браке, который распался спустя 18 лет. Более того, некоторые едва ли не затравили модель Анастасию Решетову, которую стали подозревать в романе с мужем артистки. Якобы экс-избранница Тимати разрушила идиллию в известной семье.

Телеведущая Ольга Орлова стала одной из тех, кто влез в скандал с разводом Алсу и Яна. Правда, она не стала высказываться о сторонах конфликта. Она посчитала необходимым обратиться к публике, которая проявляет интерес к этой истории. Категоричное заявление телезвезды появилось в популярной социальной сети.

"Только ленивый не высказал свое мнение по поводу развода Алсу. Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им, и оставьте свое мнение при себе", – ответила Ольга на вопрос подписчика о ее точке зрения на конфликт в семье Абрамовых.

Фото: скриншот соцсети