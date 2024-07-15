Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата

Теле– и радиоведущая Алла Довлатова открыла для себя освежающее блюдо.

В большинстве регионов России установилась жаркая погода, которая напрочь отбивает желание отведать калорийную пищу. Напротив, когда воздух прогревается до +30 градусов, хочется чего-нибудь освежающего. Такое блюдо недавно открыла для себя Алла Довлатова. Она рассказала поклонникам рецепт летнего салата, который придется по душе любителям легких блюд.

Недавно, посетив ресторан, известная 49-летняя телезвезда попробовала салат, который её приятно удивил. В составе этого салата были арбуз, брынза, бальзамический крем и оливковое масло. Салат не только красив на вид, но и обладает ярким вкусом. Это то, что действительно нужно в жаркую погоду.

Фото: соцсети

Кстати, в числе любимых салатов Аллы Довлатовой тот, что включает в себя ростбиф, каперсы и соленые огурчики. И все это в грильяже, ответила ведущая. "Он очень вкусный просто, божественный", – расхвалила 49-летняя знаменитость блюдо. Об этом она рассказала в недавней публикации в популярной социальной сети.

Ранее Алла Довлатова сообщила о беременности старшей дочери. Телеведущая готовится к появлению внука или внучки. И пока знаменитость помогает наследнице определиться с местом для родов, она также просит поклонников угадать, кто появится на свет – мальчик или девочка.