Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!

Второй Зыкиной не было, нет и никогда не будет. Поэтому прямо сейчас открывайте и начинайте тест. Вспоминайте и пойте лучшие советские композиции певицы вместе с "Дни.ру"!

Людмила Зыкина имела большую популярность и в СССР, и за его пределами. В своем творчестве советская знаменитость отражала судьбы и чувства простых людей, искренность и душевность, которые были характерны для советской эпохи.

В тесте "Дни.ру" составили для вас: вопросы — их 5, песен — тоже 5, а вариантов ответа на каждый вопрос всего 4. Правильный вариант в каждом вопросе лишь 1. Ваша задача — отгадать изумительные тексты песен и продолжить слова суперхитов СССР Зыкиной. Они навеки полюбились публике, а также запомнились и даже "застряли" в памяти.

Уже более 30 лет не существует СССР! Но по сей день на "Youtube" смотрят видео с Людмилой Георгиевной и слушают ее песни! Недаром она была удостоена звания "Народная артистка СССР"(1973).

Готовы набрать максимальный балл? Держим кулачки и желаем успеха!