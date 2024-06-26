Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева

Игорь Николаев получает внушительные гонорары за свои выступления. Такое заявление сделал продюсер Сергей Дворцов.



По словам Дворцова, за частный корпоратив Игорю Николаеву могут платить до пяти миллионов рублей. Это свидетельствует о высокой популярности и востребованности артиста на отечественной сцене.

Сергей Дворцов отметил, что Николаев продолжает активно выступать, писать песни и участвовать в гастролях даже в свои 64 года. Он назвал Игоря талантливым и преданным своему творчеству человеком, который работает без устали. Гонорары Николаева соответствуют его статусу — за одно выступление он может получать от трех до четырех миллионов рублей в Москве и немного меньше в регионах.

Помимо концертной деятельности, Игорь Николаев активно работает над новым альбомом и готовится к запуску фестиваля в июле. Согласно словам продюсера, Николаев не планирует завершать карьеру в ближайшее время, так как у него остаются большие творческие планы и способность создавать хиты.

Несмотря на то, что некоторые фанаты считают, что для написания новых песен Николаеву нужно изменить свою личную жизнь и найти новую жену (учитывая, что многие из его хитов были посвящены любимым женщинам), продюсер утверждает, что развод с Юлией Проскуряковой не стоит ожидать. Он уверен, что артист способен находить вдохновение в своем творчестве независимо от своего семейного положения.

Сергей Дворцов также отметил, что Игорь Николаев сосредоточен на продвижении своей карьеры в настоящее время и не планирует скоро менять свой семейный статус. Вдохновленный своим творчеством и постоянной работой, Николаев продолжает радовать своих поклонников новыми хитами и яркими выступлениями.