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Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет

Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет
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Мария Елисеева

Мария Елисеева

Специалист по билингвальному развитию детей, дипломированный преподаватель английского и французского языков, автор курса "My English baby"

Изучение английского языка в раннем возрасте может оказаться довольно увлекательным и эффективным, если подойти к процессу правильно.

Как сделать процесс обучения интересным и результативным даже для самых маленьких детей? Вместе с "Дни.ру" делится секретами Мария Елисеева, педагог с 20-летним стажем и создатель курса «My English Baby».

Мария Елисеева. Фото: пресс-служба

Ошибки при обучении дошкольников

Эксперт выделяет несколько распространенных ошибок, которые допускают репетиторы при занятиях с детьми младшего возраста:

Начало обучения с алфавита

Многие репетиторы начинают обучение с алфавита: «эй, би, си…». Несмотря на то, что знание букв важно, первоочередной задачей все же должно быть формирование понимания языка. Ребенок сначала учится воспринимать и осмысленно использовать язык, а чтение уже следует за этим процессом. Подготовка к чтению через накопление словарного запаса и понимание речи – вот что действительно важно на начальных этапах.

Обучение через песни

Песни на YouTube кажутся удобным инструментом для обучения – много тем, множество вариантов, как говорится, включай и води хороводы. Однако песни не могут быть основной методикой обучения. Они лишь служат вспомогательным инструментом, который поможет детям закрепить знания при наличии базы понимания разговорной речи.

Изучение слов списками

Разделение слов на группы (существительные отдельно, глаголы отдельно, прилагательные отдельно) – еще одна распространенная ошибка репетиторов. Дети, конечно, способны выучить десятки и даже сотни слов, но без умения пользоваться ими в речи, этот запас будет бесполезен, как чемодан без ручки. Задача – научить детей говорить осознанными предложениями, а не просто запоминать отдельные слова.

Фото: Gerd Altmann / pixabay.com

Элементы успешного занятия

Для того чтобы занятия с дошкольниками были максимально эффективными и интересными, эксперт рекомендует включать в них следующие элементы:

Игрушки

Используйте различные игрушки для введения новых слов и понятий. Например, фигурки животных, пластиковая еда и посуда, бумажные куклы с одеждой и игрушечные домики. Все эти предметы помогают маленьким ученикам визуализировать и лучше запомнить новую лексику.

Материалы для создания поделок

Пластилин, цветная бумага и другие материалы для творчества делают занятия более увлекательными. Предложите детям создавать поделки по теме урока, это помогает лучше усваивать новую лексику и развивает мелкую моторику.

Рабочая тетрадь с интересными заданиями

Тетради с заданиями и разными творческими активностями позволяют структурировать занятие и закрепить пройденный материал. При этом репетиру стоит учесть, что задания должны быть разнообразными и соответствовать возрасту и интересам маленьких учеников.

Фото: WokinghamLibraries / pixabay.com

Мультфильмы

Мультфильмы на английском языке, соответствующие теме урока – отличное дополнение для обучения. Они помогают детям услышать живую речь, учат правильно произносить слова и фразы, а также поддерживают интерес к изучению языка.

Награждение

Не менее важно поощрять успехи учащихся. Попробуйте в конце каждого урока вклеивать наклейки в специальный блокнот «достижений». Такой прием создаст у детей положительные ассоциации с занятиями и будет стимулировать их к дальнейшему обучению.

Эффективное изучение английского с маленьким ребенком

Вне зависимости от выбранной репетитором методики занятия английским языком с маленькими учениками должны быть динамичными и проводиться на 90% на английском языке. И чередование различных видов деятельности как раз помогает поддерживать интерес и предотвращать усталость. При этом, как показывает многолетняя практика, дети продолжают получать пользу от изучения языка.

Фото: Gerd Altmann / pixabay.com

Давайте рассмотрим план урока, который предлагает Мария Елисеева:

    1. Приветствие. Начало урока должно быть дружелюбным и позитивным. Приветствуйте детей на английском языке, создавая теплую атмосферу;

      2. Беседа-разогрев (small talk). Короткий разговор на простые темы помогает детям настроиться на урок и начать использовать язык в общении. Вопросы о том, как прошел их день или что они любят делать, отлично подходят для этого этапа;

        3. Основная лексическая тема. Введение новой лексики через демонстрацию, игру или сюжет. Обязательно используйте игрушки для визуализации новых слов и понятий (фигурки животных, игрушечная еда или домики);

          4. Физкультминутка на языке. Короткие физические упражнения или игры на английском языке помогают детям расслабиться. Это тоже своеобразный способ усвоить новые слова и фразы в контексте движения;

            5. Рабочая тетрадь с интересными заданиями. Задания должны быть веселыми и соответствовать теме урока;

              6. Просмотр короткого мультфильма на английском языке, связанного с темой урока, чтобы услышать правильное произношение и использовать язык в контексте;

                7. В конце урока обязательно поощрите детей за их старания.

                При грамотно выстроенном процессе обучения репетитор способен сделать занятия с маленькими учениками динамичными и интересными. Ведь на начальном этапе именно ему под силу поддерживать мотивацию детей и развивать у них любовь к изучению нового языка.

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                23 июня 2024, 00:03
                Фото: ReadyElements / pixabay.com
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                Фоторепортаж

                Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?

                Мария Елисеева. Фото: пресс-служба
                Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press / www.globallookpress.com
                Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
                Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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