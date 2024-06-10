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Пятница 2 августа

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"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала

"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала
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Звезда комедийного сериала "Воронины" перестала отвечать на звонки и сообщения. Что случилось?

Сегодня сложно представить себе человека, добровольно отказавшегося от смартфона на несколько часов, не говоря уже о днях. Но внезапно пропавшая звезда комедийного сериала "Воронины" Екатерина Волкова на собственном опыте убедилась, как полезно иногда "выпадать" из цифрового мира.

Все началось с нелепой случайности. Отправляясь на съемки, артистка просто-напросто забыла телефон дома. Обнаружила пропажу она только в павильоне, после грима и читки сценария. Естественно, возвращаться за гаджетом не было ни времени, ни возможности. "Мои близкие объявили меня в розыск!" – отметила знаменитость, рассказывая в телеграм-канале о разбушевавшейся панике.

К счастью, беды удалось миновать: через администратора съемочной площадки пропавшая исполнительница роли Веры в комедийном сериале "Воронины" Екатерина Волкова связалась с агентом и мужем (его номер, как признается актриса, она помнит наизусть). А дальше началось самое интересное – целый день без звонков, сообщений и социальных сетей!

Этот вынужденный "цифровой детокс" оказался на удивление приятным. Популярная брюнетка смогла по-настоящему сконцентрироваться на работе и собственных мыслях, словно вернувшись во времена, когда смартфоны были роскошью.

Положительные эмоции от "разрыва шаблона" оказались настолько сильны, что теледива решила продлить эксперимент и следующие два дня тоже провела оффлайн, чем немало озадачила своих подписчиков.

История пропавшей исполнительницы роли Веры в комедийном сериале "Воронины" Екатерины Волковой – отличное напоминание о том, что иногда полезно откладывать телефон в сторону и просто жить "здесь и сейчас". Ведь мир не ограничивается экраном смартфона со звонками и сообщениями. В нем еще так много всего интересного!

Телеграм канал

10 июня 2024, 06:40
Кадр со съемочной площадки сериала "Воронины" с Екатериной Волковой. YouTube / @ctctv
Официальный телеграм-канал Екатерины Волковой/ @ekaterinavolkovaactress✓ Надежный источник

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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