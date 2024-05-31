Яна Рудковская сообщила о 4 стадии рака груди: боролись 2,5 года

Продюсер рассказала о тяжелой болезни поклонникам в Telegram. Супруг звездной блондинки проявил мужество при печальных обстоятельствах.

"Мы боролись 2,5 года", – эти простые, исполненные боли слова написала в своем телеграм-канале Рудковская. Речь об отважной борьбе с онкологией, которая в прошлом сразила ныне покойную маму ее супруга, Евгения Плющенко. Когда Татьяне Васильевне не исполнилось и 60 лет, ей поставили диагноз "рак груди", стадия была 4-я. Врачи давали ей не больше полугода...

Последняя стадия (4) практически не оставляла шансов на выздоровление, даже самые продвинутые врачи разводили руками. Надежда теплилась лишь на чудо, но реальность беспощадно диктовала свои условия.

"Лечение онкологии очень дорогостоящее", – констатирует Яна. И действительно, деньги в этой ситуации, с одной стороны, открывают доступ к самым современным методам лечения, новейшим препаратам, лучшим специалистам. Семья Плющенко имела возможность использовать все доступные ресурсы в борьбе за жизнь близкого человека.

Однако правда и в том, что рак не щадит никого: ни богатых, ни бедных. И порой, даже самые большие деньги оказываются бессильны перед натиском неизлечимой болезни. Более 2 лет семья цеплялась за жизнь, за каждый отпущенный день Татьяне Васильевне, за каждую крупицу надежды! Чем были наполнены эти 2,5 года? Не только болью и отчаянием, но и мужеством — как Рудковской, так и Плющенко, и, конечно же, безграничной любовью.