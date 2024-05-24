Ксения Собчак сравнила Лолиту Милявскую со старой женщиной

Ксения Собчак, известная своими острыми и провокационными комментариями, не упускает возможности высказаться на тему модных тенденций, особенно, когда речь заходит о знаменитостях. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с Каннского фестиваля, где акцентировала внимание на нарядах звезд шоу-бизнеса.
Это видео стало не только обзором модных трендов, но и напоминанием о том, что мода – это не только одежда, но и способ самовыражения. Собчак умело использует логику моды, чтобы подчеркнуть: в мире гламура и звездных вечеринок каждый выбор наряда является заявлением. Именно тогда, когда знаменитый человек выбирает экстравагантную одежду, это приводит к повышенному интересу со стороны публики и СМИ.
Нельзя не отметить, что Лолита Милявская, хоть и отсутствовала на Каннском фестивале, ее элементы стиля проскальзывали почти в каждом смелом наряде. Более того, ее модные "фишки", полные смелости и нестандартных решений, нашли отражение в наряде певицы Шер.
"Напомню, Шер 79 лет. И кстати, черный наряд вполне в духе Лолиты, мне нравится", — пришла к выводу Ксения Собчак после сравнения двух артисток.
Действительно, Шер и Лолита обе известны своими эпатажными нарядами, и этих женщин объединяет желание шокировать публику и быть запоминающимися. Милявская так же, как и Шер, стремится выглядеть молодой и дерзкой одновременно. Однако артистки принадлежат совершенно разным возрастным категориям, поэтому отождествлять их по правилам не совсем корректно.
Фактически Ксения Собчак сравнила 60-летнюю Лолиту Милявскую со старой женщиной. Это подтверждает официальная классификация ВОЗ, согласно которой пожилым является возраст от 60 до 74 лет; а старческим — от 75 до 90 лет.