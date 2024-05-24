Ксения Собчак сравнила Лолиту Милявскую со старой женщиной

Для каждого знаменитого человека, стремящегося выделиться в публичном пространстве и завоевать внимание публики, существует набор правил. Эти правила артисты могут соблюдать или нарушать, чтобы добиться своей цели. Либо знаменитость следует традиционному стилю, либо она выбирает путь эпатажа, как это делает Лолита Милявская.



Ксения Собчак, известная своими острыми и провокационными комментариями, не упускает возможности высказаться на тему модных тенденций, особенно, когда речь заходит о знаменитостях. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с Каннского фестиваля, где акцентировала внимание на нарядах звезд шоу-бизнеса.

Это видео стало не только обзором модных трендов, но и напоминанием о том, что мода – это не только одежда, но и способ самовыражения. Собчак умело использует логику моды, чтобы подчеркнуть: в мире гламура и звездных вечеринок каждый выбор наряда является заявлением. Именно тогда, когда знаменитый человек выбирает экстравагантную одежду, это приводит к повышенному интересу со стороны публики и СМИ.

Нельзя не отметить, что Лолита Милявская, хоть и отсутствовала на Каннском фестивале, ее элементы стиля проскальзывали почти в каждом смелом наряде. Более того, ее модные "фишки", полные смелости и нестандартных решений, нашли отражение в наряде певицы Шер.

"Напомню, Шер 79 лет. И кстати, черный наряд вполне в духе Лолиты, мне нравится", — пришла к выводу Ксения Собчак после сравнения двух артисток.

Действительно, Шер и Лолита обе известны своими эпатажными нарядами, и этих женщин объединяет желание шокировать публику и быть запоминающимися. Милявская так же, как и Шер, стремится выглядеть молодой и дерзкой одновременно. Однако артистки принадлежат совершенно разным возрастным категориям, поэтому отождествлять их по правилам не совсем корректно.