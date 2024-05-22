"Я в образе Барби": жена Петросяна вводит моду на улицы Москвы и РФ

Не пора ли подсуетиться и организовать кастинг для русской версии фильма Барби? Претендентка на главную роль уже найдена – русская кукла Таня! Что касается жанра ремейка про Барби, выбор огромный: хоррор, комедия, психологический триллер...

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Только нет у нас ловца и зверь-то отсутствует. Однако ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ образом каждое утро по улице бежит ловкая Татьяна Брухунова. Ведущая модница, умница, сама нежность, в лучших традициях Петросяновского жанра. А уж как говорит и выглядит наша модница — услада и для ушей, и для глаз! Особенно — пенсионера Петросяна.

Любо-дорого смотреть 78-летнему комедианту на сладость губ и нежность рук 35-летней жены Татьяны. Всем рядовым же приходится любоваться ею на утренних видео в соцсетях. А также на ряд фото в "модных" образах, до которых не дожили ни Валентин Юдашкин, ни Вячеслав Зайцев. Сам БОГ помиловал обоих кутюрье!

Но что жителям РФ до Зайцева и Юдашкина, если наша нежнейшая, кокетливая и одновременно с этим говорливая, словно заводная кукла, г-жа Брухунова перевоплотилась в Барби! Подобно богине Голливуда Марго Робби. Только вот разрыв между звездой Голливуда(Марго Робби) и помощницей пенсионера из РФ(Татьяной Брухуновой) действительно ОГРОМНЫЙ.

Отказываясь смотреть правде в глаза, а также слушать ее ушами, пенсионерская супруга выдала себя во всей красе: в розовом одеянии с подвеской в форме лошади и очках в форме "а-ля кошачьи глаза по-петросяновски". Невероятно, но факт: от этого в восторге форменный поклонник и почитатель любимой Евгений Петросян!

"Я сегодня немножечко в образе Барби. Не знаю, как так получилось. Но вот как-то так!" — ПРОВОЗГЛАСИЛА покорительница пенсионных юмористов и улиц Москвы.

Предельно любопытно, что ЗОЛОТАЯ НАША вводит свои тренды не только в Москве, но и в других городах РФ! Главное, чтобы "немножечко" модники сдерживали себя, еще нам на улицах хоррора да триллера не хватало, да впридачу ТАКОГО юмора.