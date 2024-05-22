Никола Вешний 22 мая 2024 года: приметы и поверья

1: Погода на Николу Вешнего.
Считалось, что именно этот весенний день определяет погоду на все лето.
1) Дождь на Николу сулил хороший урожай, а вот
2) сухая погода предвещала засушливое лето.
2: Приметы, связанные с урожаем.
Крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать будущий урожай.
1) Обильная роса на Николу говорила о богатом урожае овса,
2) распустившиеся листья дуба сегодня – о хорошем урожае гречихи,
3) пение соловья предвещало богатый урожай ягод.
3: Поверья на Николу Вешнего.
Этот день был наполнен не только заботами
о будущем урожае, но и верой в чудотворную силу святого Николая.
1) Молитва Николаю Чудотворцу в этот день считалась особенно сильной и способной защитить от бед,
2) пожертвования в пользу нуждающихся обещали благополучие и удачу.
4: Запреты на
Николу.
Чтобы не прогневать святого и не навлечь беду,
в этот день существовали определенные запреты.
1) Нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом,
2) стричь овец,
3) отказывать в помощи просящим.
5: Соблюдение примет и традиций.
Вера в народные приметы и следование традициям помогали людям обрести уверенность в будущем, заручиться поддержкой высших сил и благополучно встретить летний сезон на 5+.