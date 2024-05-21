ТЕСТ для самых внимательных зрителей фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Без комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в нашей стране уже давно не обходится ни один Новый год. Мы знаем картину наизусть, но все равно начинаем ее смотреть – с любого места!

Впервые эту замечательную картину показали 1 января 1976 года по Первой программе Центрального телевидения. Аудитория премьерного показа оценивается в 100 миллионов зрителей. Уже в феврале ленту повторили по многочисленным просьбам зрителей. Потом кинокартина шла в кинотеатрах. А через год была удостоен Государственной премии.

Даже в эпизодических ролях в ленте заняты звезды экрана – Валентина Талызина, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков. И их образы полюбились зрителям сразу! Они создали мир тепла, уюта, добра.

Предлагаем вам пройти увлекательный тест и вспомнить любимую картину – героев, факты, обстоятельства, фразы. Для самых внимательных зрителей это не составит труда!



