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Среда 4 декабря

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Певица Азиза оказалась втянута в уголовное дело

Певица Азиза оказалась втянута в уголовное дело
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Азиза дала показания в суде.

Судебный процесс по делу о трагической гибели певца Игоря Талькова продолжает вызывать широкий резонанс в Санкт-Петербурге. В спортивном комплексе "Юбилейный" проходят слушания, на которых уже несколько месяцев допрашиваются свидетели тех драматичных событий, произошедших 30 лет назад.

Артиста убили во время конфликта между его директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Причиной ссоры послужило желание Азизы изменить порядок выступлений на концерте. В результате в перепалку вмешался и сам Игорь Тальков. Шляфману удалось забрать оружие у Малахова, однако он случайно выстрелил в грудь Талькову, отчего певец мгновенно скончался за кулисами.

Следователи уже опросили множество свидетелей, среди которых были охранники, врачи скорой помощи и певица Наташа Королева, выступавшая в тот злополучный день. Теперь настала очередь и самой Азизы, чья просьба о смене порядка выступлений привела к началу конфликта. Так, она оказалась втянута в уголовное дело.

Певица появилась в суде в яркой одежде: камуфляжная кепка, куртка с меховым воротником и массивный кулон в виде звезды. В отличие от Наташи Королевой, Азиза охотно отвечала на вопросы журналистов. Исполнительница считает, что все это было ошибкой, и ребята не должны были устраивать такие волнения. Если бы она могла что-то посоветовать тогда, предложила бы им действовать дипломатично и спокойно. Но творческие люди очень эмоциональны, по мнению артистки.

Азиза призналась, что не видела поведения Шляфмана непосредственно после трагедии, но позднее заметила его состояние растерянности. Но она не думает, что он чувствовал себя виновным. Азиза выразила надежду, что в этом году судом будет принято решение.

Суд вызвал для дачи показаний и других известных артистов, таких как Лолита, Богдан Титомир и Игорь Николаев. Однако неизвестно, появятся ли они на процессе. Валерий Шляфман, обвиняемый в убийстве Талькова, был допрошен в Израиле, где живет последние двадцать лет. Он признал факт стрельбы, но отверг свою вину, утверждая, что настоящим убийцей является Малахов.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2024, 13:09
Азиза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

Елена Захарова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Любовь Толкалина и ее дочь Мария Кончаловская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Софья Эрнст. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мария Кожевникова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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