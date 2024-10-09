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Среда 9 октября

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"Хватит ждать": 56-летний Агутин потребовал внуков от дочерей

"Хватит ждать": 56-летний Агутин потребовал внуков от дочерей
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Леонид Агутин поделился своими мыслями о будущем и семейных ценностях. Певец признался, что готов стать дедушкой.

Старшая дочь вокалиста Полина уже девять лет встречается с молодым человеком, и певец считает, что пора задуматься о наследниках. У Агутина две дочери: 29-летняя Полина, родившаяся от балерины Марии Воробьевой, и 26-летняя Елизавета-Мария, которая появилась на свет в браке с Анжеликой Варум.

Обе дочери выбрали свой путь за границей, что не всегда легко дается Леониду. Несмотря на расстояние, он радуется, когда девушки звонят ему за советом. Это сближение для него очень важно: "Когда мои дочери обращаются ко мне просто так, это значит, что я им нужен не только в финансовом плане", — говорит он.

Елизавета идет по стопам родителей и активно занимается музыкой, а Полина живет в Лондоне и работает в издательстве. Хотя у Полины есть молодой человек, она пока не решилась на материнство. Агутин с легким юмором намекает паре о необходимости расширения семьи: "Я созрел для этого! Хватит ждать, мне хочется увидеть маленького человека нашего рода", — делится он в программе Романа Костомарова "По душам".

Леонид и Анжелика Варум уже много лет являются образцом крепкой семьи. В этом году они отметили 26-летие совместной жизни. Их отношения переживали разные этапы, включая трудные моменты, когда Леонид был замечен с другой женщиной на фестивале «Новая волна». Однако Анжелика простила его, понимая, что это было следствием алкогольного опьянения.

Несмотря на все испытания, пара смогла сохранить любовь и взаимопонимание. Леонид считает важным передать свои ценности следующим поколениям. Он мечтает о внуках и уверен, что семья — это главное в жизни. "Я хочу быть рядом с ними и поддерживать их на каждом шагу", — подчеркнул певец.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2024, 18:27
Леонид Агутин. Кадр: YouTube / Надежда Стрелец
Программа Романа Костомарова "По душам"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама

Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @liubovvarum
Фото: Youtube / @pesnyagoda

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