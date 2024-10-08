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Понаровская после смерти сына отменила большой концерт и осталась дома с внуками

Понаровская после смерти сына отменила большой концерт и осталась дома с внуками
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Ирина Понаровская приняла решение отменить свой запланированный сольный концерт в БКЗ "Октябрьский". Выступление певицы должно было состояться 30 октября.

Новость стала шоком для поклонников, ведь причиной отмены стало горе, которое постигло артистку. В сентябре скоропостижно ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд.

Смерть наследника стала для Ирины Витальевны настоящей трагедией. Энтони, которому 17 октября могло бы исполниться 40 лет, был любимым ребенком и опорой для своей матери. Он не жаловался на здоровье и вел активный образ жизни, занимаясь спортом и поддерживая семью.

Его внезапный уход оставил глубокую рану в сердцах близких. Понаровская всегда была близка с сыном и его семьей, поддерживая теплые отношения и часто общаясь.

Ирина Понаровская. Фото: Феликс Грозданов

Пока поклонники надеялись, что Ирина посвятит концерт памяти сына, она приняла решение остаться с невесткой и внуками — шестилетней Шарлоттой и десятилетним Эриком. Помощь в уходе за детьми стала для неё важной задачей в это тяжелое время. Невестка Энтони, художница Анна Чайникова, активно работает и ведет свою художественную студию, поэтому поддержка Ирины сейчас особенно актуальна.

После трагедии Понаровская также отказалась от телевизионных съемок и публичных мероприятий, погрузившись в заботы о семье. Она остается в Москве, где проводит время с внуками, помогая им справляться с утратой. Это время стало для нее единственным спасением от горя — возможность быть рядом с теми, кто нуждается в ее любви и поддержке.

Смерть Энтони произошла в его московской квартире. По неофициальным данным, он принял душ перед сном и почувствовал себя плохо. В это время его семья уже спала. Утром Анна обнаружила мужа без признаков жизни. Вскоре на место происшествия прибыли медики, которые лишь подтвердили факт смерти.

Эта утрата стала шоком не только для семьи, но и для друзей Энтони. Он всегда был жизнерадостным и доброжелательным человеком, который пользовался уважением окружающих. Теперь Ирина Понаровская сосредоточена на заботе о внуках и поддержке невестки, находя утешение в семейных узах в это трудное время.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 22:02
Ирина Понаровская. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

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