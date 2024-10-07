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Понедельник 7 октября

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Почему Познер внезапно исчез из сетки Первого канала после заявленного возврашения

Почему Познер внезапно исчез из сетки Первого канала после заявленного возврашения
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Телеведущий Владимир Познер объяснил причину временного исчезновения своего нового документального проекта "Турецкая тетрадь" из эфира Первого канала.

Журналист сообщил, что показ программы был перенесен на неделю из-за "путаницы", возникшей с трансляцией передач на Дальнем Востоке. По словам Познера, премьера, запланированная на 7 октября, теперь состоится 14 октября.

"Меня об этом предупредили. Как мне объяснили, возникла путаница с орбитами на Дальнем Востоке. Они что-то планировали и не могли запустить “Турецкую тетрадь”, так как иначе программу увидело бы лишь полстраны", — отметил Познер. Из-за этого Первый канал решил отложить выход передачи.

Первый выпуск "Турецкой тетради", который должен был быть посвящен путешествию по Турции, исчез из телепрограммы на сайте канала, и вместо него была указана передача о саммите БРИКС. В пресс-службе Первого канала подтвердили, что показ начнется с 14 октября, добавив, что в этот день состоится премьера фильма о предстоящем саммите.

Проект "Турецкая тетрадь" представляет собой восьмисерийный документальный фильм о Турции. Познер рассказал, что работа над проектом началась около полутора лет назад и призвал не воспринимать его выход как возвращение на телевидение. Он отметил, что его авторская программа на Первом канале была приостановлена.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2024, 17:48
Владимир Познер. Кадр: YouTube-канал "Forbes"
RTVI✓ Надежный источник

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