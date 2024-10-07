Почему Познер внезапно исчез из сетки Первого канала после заявленного возврашения

Телеведущий Владимир Познер объяснил причину временного исчезновения своего нового документального проекта "Турецкая тетрадь" из эфира Первого канала.



Журналист сообщил, что показ программы был перенесен на неделю из-за "путаницы", возникшей с трансляцией передач на Дальнем Востоке. По словам Познера, премьера, запланированная на 7 октября, теперь состоится 14 октября.

"Меня об этом предупредили. Как мне объяснили, возникла путаница с орбитами на Дальнем Востоке. Они что-то планировали и не могли запустить “Турецкую тетрадь”, так как иначе программу увидело бы лишь полстраны", — отметил Познер. Из-за этого Первый канал решил отложить выход передачи.

Первый выпуск "Турецкой тетради", который должен был быть посвящен путешествию по Турции, исчез из телепрограммы на сайте канала, и вместо него была указана передача о саммите БРИКС. В пресс-службе Первого канала подтвердили, что показ начнется с 14 октября, добавив, что в этот день состоится премьера фильма о предстоящем саммите.

Проект "Турецкая тетрадь" представляет собой восьмисерийный документальный фильм о Турции. Познер рассказал, что работа над проектом началась около полутора лет назад и призвал не воспринимать его выход как возвращение на телевидение. Он отметил, что его авторская программа на Первом канале была приостановлена.