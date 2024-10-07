Рецепт легкого супа из тыквы, который оценит вся семья

Осенью хочется чего-то теплого и уютного. Предлагаем приготовить тыквенный суп с корицей и гренками. Вот рецепт.
Ингредиенты
- Тыква – 1 кг
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Имбирь тертый – 1 ч. л.
- Молотая корица – 1 ч. л.
- Бульон куриный – 1 л
- Сливки – 200 мл
- Соль и перец – по вкусу Для гренок:
- Хлеб белый – 4 ломтика
- Масло сливочное – 2 ст. л.
- Сыр твердый – 50 г
Приготовление
- Очистите тыкву от кожицы и семян, нарежьте крупными кусками.
- Очистите лук и чеснок, нарежьте мелкими кубиками.
- Разогрейте глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте еще минуту.
- Добавьте нарезанную тыкву, перемешайте. Готовьте на среднем огне под крышкой 10-15 минут, периодически помешивая.
- Влейте бульон, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 20-30 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Пюрируйте суп блендером до однородной массы. Верните на плиту, добавьте сливки, соль и перец по вкусу, доведите до кипения, но не кипятите.
- Пока суп варится, приготовьте гренки. Нарежьте хлеб кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Посыпьте тертым сыром и жарьте еще пару минут, чтобы сыр расплавился.
- Подавайте суп горячим, украсив гренками.
Этот суп не только согреет, но и порадует своим ярким цветом и ароматом. Приятного аппетита!