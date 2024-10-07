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Понедельник 7 октября

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Рецепт легкого супа из тыквы, который оценит вся семья

Рецепт легкого супа из тыквы, который оценит вся семья
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Этот рецепт тыквенного супа получится у любой хозяйки.

Осенью хочется чего-то теплого и уютного. Предлагаем приготовить тыквенный суп с корицей и гренками. Вот рецепт.

Ингредиенты

  • Тыква – 1 кг
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Имбирь тертый – 1 ч. л.
  • Молотая корица – 1 ч. л.
  • Бульон куриный – 1 л
  • Сливки – 200 мл
  • Соль и перец – по вкусу Для гренок:
  • Хлеб белый – 4 ломтика
  • Масло сливочное – 2 ст. л.
  • Сыр твердый – 50 г


Приготовление

  1. Очистите тыкву от кожицы и семян, нарежьте крупными кусками.
  2. Очистите лук и чеснок, нарежьте мелкими кубиками.
  3. Разогрейте глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте еще минуту.
  4. Добавьте нарезанную тыкву, перемешайте. Готовьте на среднем огне под крышкой 10-15 минут, периодически помешивая.
  5. Влейте бульон, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 20-30 минут, пока тыква не станет мягкой.
  6. Пюрируйте суп блендером до однородной массы. Верните на плиту, добавьте сливки, соль и перец по вкусу, доведите до кипения, но не кипятите.
  7. Пока суп варится, приготовьте гренки. Нарежьте хлеб кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Посыпьте тертым сыром и жарьте еще пару минут, чтобы сыр расплавился.
  8. Подавайте суп горячим, украсив гренками.


Этот суп не только согреет, но и порадует своим ярким цветом и ароматом. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2024, 09:37
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МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО

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