Рецепт легкого супа из тыквы, который оценит вся семья

Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии

Павле Дуров рассказал о том, что пошатнуло его равновесие, в своем телеграм-канале. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на одном из допросов во время задержания во Франции узнал большую тайну, которая позже привела к трагедии.