Классический рецепт борща с пампушками– за уши не оттащишь

ТЕСТ: Знаете ли вы о селедке столько же, сколько мы – только единицы смогут ответить на все вопросы

Селедка...без нее не обходится почти ни одно праздничное застолье. Эта рыбка с картошечкой очень любима в российских семьях. Но знаете ли вы о ней достаточно много, чтобы считать себя экспертом? Проверим в нашем тесте!