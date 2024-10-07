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Понедельник 7 октября

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Классический рецепт борща с пампушками– за уши не оттащишь

Классический рецепт борща с пампушками– за уши не оттащишь
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Приготовив борщ по этому рецепту, вы уже не станете использовать другой.

7 октября по народному календарю день Феклы Запрядальницы. На Руси в этот день принято было готовить борщ. Но рецептов этого исконно русского блюда тысячи, однако мы предлагаем попробовать классический и исполнить его по заветам предков. А вкупе с пампушками – вас от этого блюда за уши не оттащишь!

Борщ

Ингредиенты для борща

  • 0,5 кг говяжьей грудинки
  • 4 картофелины
  • 1 свекла
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 помидора
  • 1 кочан капусты (около 600 граммов)
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка уксуса
  • 1 пучок зелени (укроп, петрушка)
  • Соль, перец по вкусу
  • 1 столовая ложка сахара
  • Лавровый лист
  • Растительное масло для жарки

Приготовление борща

  1. Нарежьте мясо на небольшие кусочки и положите в кастрюлю с холодной водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 1 часа.
  2. Очистите свеклу и натрите ее на крупной терке. Положите свеклу в миску, добавьте уксус и сахар, перемешайте и дайте постоять.
  3. Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще несколько минут.
  4. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Добавьте их к овощам и тушите все вместе еще 5-7 минут.
  5. Картофель нарежьте кубиками. Когда мясо будет готово, добавьте в бульон картофель и варите около 10 минут.
  6. Мелко нашинкуйте капусту и добавьте ее в бульон. Варите еще 5-7 минут.
  7. Затем добавьте в кастрюлю заправку из свеклы и тушеных овощей. Перемешайте и варите на медленном огне еще 10-15 минут.
  8. В конце добавьте соль, перец, лавровый лист и зелень. Дайте борщу настояться под крышкой еще 10-15 минут.

Подавать борщ горячим, украсив сметаной и зеленью.

Пампушки

Ингредиенты для пампушек

  • 1 стакан теплого молока
  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 50 г сливочного масла (можно заменить маргарином)
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 4 стакана муки
  • 1 столовая ложка растительного масла

Для чесночной заливки

  • 3 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки воды
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Соль по вкусу

Приготовление пампушек

  1. В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались.
  2. В глубокую миску просейте муку, добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, соль, сахар и активированные дрожжи. Замесите мягкое эластичное тесто.
  3. Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло.
  4. Разделите тесто на небольшие шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя между ними расстояние. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут, чтобы они поднялись.
  5. Для чесночной заливки смешайте измельченный чеснок, воду, растительное масло и соль.
  6. Выпекайте пампушки в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут до золотистой корочки.
  7. Готовые пампушки выньте из духовки и сразу же смажьте чесночной заливкой. Дайте им остыть и подавайте к борщу.

Приятного аппетита!

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7 октября 2024, 04:05
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