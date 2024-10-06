Рецепт безалкогольного глинтвейна: вот что согреет вас прохладным осенним вечером

Тест: вспомните продолжение этих русских пословиц и поговорок

Не все смогут угадать продолжение всем известных пословиц и поговорок, но если вы сможете, то мудрости вам точно не занимать. Эти пословицы мы слышали с детства, но, как оказалось, нам была известна лишь их первая часть.