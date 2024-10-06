Рецепт безалкогольного глинтвейна: вот что согреет вас прохладным осенним вечером

Глинтвейн – это горячий напиток, который традиционно готовят из красного вина с добавлением специй и фруктов. Но мы можем сделать безалкогольный вариант этого вкусного напитка. Вот рецепт:
Ингредиенты
- 1 л яблочного сока
- 150 мл апельсинового сока
- 2 ст.л. меда
- 1 палочка корицы
- 3 звездочки аниса
- 5 бутончиков гвоздики
- 1 ч.л. тертого имбиря
- цедра одного апельсина
- цедра одного лимона
Приготовление
- Смешивание соков:
- В кастрюлю влейте яблочный и апельсиновый сок.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне.
- Добавление специй:
- Когда сок начнет кипеть, добавьте мед, корицу, анис, гвоздику, имбирь, цедру апельсина и цедру лимона.
- Уменьшите огонь и варите еще 5-7 минут, чтобы специи отдали свой аромат.
- Фильтрация:
- Процедите полученную жидкость через сито, чтобы удалить специи и цедру.
- Подача:
- Готовый глинтвейн перелейте в термостойкие кружки или бокалы.
- Можно украсить ломтиком апельсина или палочкой корицы.
Советы:
- Вместо меда можно использовать сахар или любой другой подсластитель по вкусу.
- Если хотите добавить больше пряностей, попробуйте добавить немного мускатного ореха или кардамона.
Теперь у вас есть идеальный безалкогольный глинтвейн, который согреет вас прохладным осенним вечером и подарит хорошее настроение!