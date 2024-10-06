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Воскресенье 6 октября

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Рецепт безалкогольного глинтвейна: вот что согреет вас прохладным осенним вечером

Рецепт безалкогольного глинтвейна: вот что согреет вас прохладным осенним вечером
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Нет поры романтичнее осени, а наблюдать за падающими листьями из окна да с бокалом безалкогольного глинтвейна в руках – что может быть лучше!

Глинтвейн – это горячий напиток, который традиционно готовят из красного вина с добавлением специй и фруктов. Но мы можем сделать безалкогольный вариант этого вкусного напитка. Вот рецепт:

Ингредиенты

  • 1 л яблочного сока
  • 150 мл апельсинового сока
  • 2 ст.л. меда
  • 1 палочка корицы
  • 3 звездочки аниса
  • 5 бутончиков гвоздики
  • 1 ч.л. тертого имбиря
  • цедра одного апельсина
  • цедра одного лимона


Приготовление

  1. Смешивание соков:
    • В кастрюлю влейте яблочный и апельсиновый сок.
    • Доведите смесь до кипения на среднем огне.
  2. Добавление специй:
    • Когда сок начнет кипеть, добавьте мед, корицу, анис, гвоздику, имбирь, цедру апельсина и цедру лимона.
    • Уменьшите огонь и варите еще 5-7 минут, чтобы специи отдали свой аромат.
  3. Фильтрация:
    • Процедите полученную жидкость через сито, чтобы удалить специи и цедру.
  4. Подача:
    • Готовый глинтвейн перелейте в термостойкие кружки или бокалы.
    • Можно украсить ломтиком апельсина или палочкой корицы.

Советы:

  • Вместо меда можно использовать сахар или любой другой подсластитель по вкусу.
  • Если хотите добавить больше пряностей, попробуйте добавить немного мускатного ореха или кардамона.

Теперь у вас есть идеальный безалкогольный глинтвейн, который согреет вас прохладным осенним вечером и подарит хорошее настроение!

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6 октября 2024, 12:05
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