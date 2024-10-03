Простой и вкусный яблочный пирог, который получится у каждой хозяйки

Рецептов яблочных пирогов уйма на просторах интернета. Однако не всегда из них получается вкусное блюдо. Мы предлагаем свой рецепт вкусного яблочного пирога, который получится у любой хозяйки и не займет много времени.
Ингредиенты
- 4 крупных яблока
- 1 стакан муки
- 1/2 стакана сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1 яйцо
- 60 мл молока
- 60 мл растительного масла
- щепотка соли
- корица по вкусу
Приготовление
- Подготовка яблок:
- Вымойте яблоки и очистите их от кожицы.
- Разрежьте каждое яблоко на четвертинки и удалите сердцевину.
- Нарежьте яблоки тонкими дольками.
- Приготовление теста:
- В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- Добавьте яйцо, молоко и растительное масло.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
- Формирование пирога:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
- Выложите половину теста в форму.
- Сверху равномерно распределите нарезанные яблоки.
- Посыпьте корицей по вкусу.
- Вылейте оставшееся тесто поверх яблок.
- Выпечка:
- Поместите форму в разогретую духовку и выпекайте пирог около 40 минут.
- Проверьте готовность пирога зубочисткой – она должна выходить сухой.
- Охлаждение:
- Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть при комнатной температуре.
- Переложите пирог на тарелку и подавайте к столу.