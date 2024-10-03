Топ 5 страхов перед началом ортодонтического лечения

Ортодонтическое лечение – не только гарант красивой улыбки, но и здоровья в целом. Несмотря на понимание важности лечения, многие пациенты все же испытывают беспокойство. Какие страхи преследуют людей перед стоматологическим вмешательством, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская.



Страх №1: боль

Основной страх перед ортодонтическим лечением — боль. В сознании многих людей стоматология всегда ассоциировалась с чем-то болезненным и неприятным. В процессе лечения происходит перестройка костной и мягких тканей, что действительно может привести к дискомфорту.

Можно провести аналогию со спортом. После интенсивных тренировок, мы часто испытываем боль в мышцах. Осознание того, что это способствует достижению желаемой физической формы, помогает справляться с болью. Так и в ортодонтии — первоначальный дискомфорт проходит, организм адаптируется и боль стихает.

Страх №2: внешний вид

Следующий распространенный страх связан с эстетикой. Многие боятся, что брекеты навредят внешности. Однако, современные решения стали гораздо менее заметными, чем раньше. Сегодня доступны керамические и другие конструкции, которые не бросаются в глаза.

Более того, многие пациенты даже начинают нравиться себе в брекетах, находя в этом определенный шарм. В начале пути некоторые люди кажутся себе менее привлекательными, но со временем привыкают и перестают акцентировать на этом внимание.

Страх №3: длительность лечения

Также может пугать длительный срок лечения. 1,5 – 2 года, кажутся бесконечным периодом. Но если посмотреть на этот срок в разрезе продолжительности всей жизни – не так страшно. Формирование новой костной ткани после изменения позиции зубов — процесс долгий, и его невозможно ускорить без потери качества.

Ортодонтическое лечение — это инвестиция в будущее, которая многократно окупается улучшением самочувствия и качества жизни.

Страх №4: высокая стоимость

Еще одно препятствие — стоимость. Ортодонтическое лечение не может стоить дёшево, в связи с затратами на материалы, оборудование и квалификацией врачей, которые зачастую проходят дорогостоящие международные стажировки. Почти во всех клиниках существует система рассрочек.

Важно помнить, что экономия на собственном здоровье может привести к куда большим тратам в будущем. Ортодонтия влияет не только на красоту зубов, но и на общее состояние организма: пищеварительную систему, спазмы в теле, здоровье височно-нижнечелюстного сустава и многое другое. Неправильный прикус может привести к хроническим болям и дискомфорту.

Страх №5: возможные осложнения

Наконец, пациенты боятся непредвиденных ситуаций во время лечения. Этот страх базируется на индивидуальных особенностях, но его можно минимизировать, выбрав опытного и квалифицированного специалиста.

Исправление прикуса требует усилий, терпения и дисциплины. Важно помнить, что временный дискомфорт станет основой не только для здоровья полости рта, но и всего организма в целом. Регулярные визиты к ортодонту, правильное соблюдение гигиены и выполнение всех рекомендаций врача обеспечат успешный итог лечения.