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Понедельник 28 октября

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Водонаева вступилась за Муцениеце в ее разборках с Прилучным из-за детей

Водонаева вступилась за Муцениеце в ее разборках с Прилучным из-за детей
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Конфликт актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного из-за суда за детей вызвал широкий резонанс в обществе. Алена Водонаева поддержала актрису и предложила ей помощь в борьбе за сына.

В своем телеграм-канале экс-участница реалити-шоу "Дом-2" выступила с новым заявлением, публично осудив нынешнюю жену Павла Прилучного. Алену Водонавеву возмутило то, что Зепюр Брутян активно делится в соцсети кадрами с 11-летним Тимофеем, показывая, как она проводит время с мальчиком.

При этом Агате Муцениеце приходится наблюдать за жизнью своего ребенка с "чужой женщиной". "Пишут, что новая жена Прилучного Зепюр постоянно снимает Тимофея, сына Агаты к себе в сторис, зная ситуацию. Если это так, то уровень эмпатии — Инфузория-туфелька. Давайте все вместе пожелаем этой женщине взаимности, пусть все троекратно вернется ей зеркалом и энергией, которые она излучает", — высказалась Алена Водонаева.

Экс-участница "Дома-2" публично осудила супругу актера за то, что она намеренно публикует фото и видео с чужим ребенком. Алена Водонаева встала на сторону звезды сериала "Закрытая школа", которая видит все эти публикации "при такой липкой ситуации".

Напомним, конфликт экс-супругов накалился после того, как Агата Муцениеце добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летней дочери Мии. В ответ Павел Прилучный подал иск на определение места жительства детей.

18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону актрисы, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, звезда сериала "Мажор" все еще не вернул ребенка бывшей жене.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности разборок Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Так, по данным источников, актер, его жена и мать пытаются уменьшить сумму алиментов на их с экс-супругой общих детей. Адвокат Прилучного эту информацию опровергает.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2024, 00:17
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Телеграм-канал Алены Водонаевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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