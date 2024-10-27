Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами

Прилучный использует жену для борьбы с Муцениеце Тесты Меган Маркл вынесли вердикт Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Воскресенье 27 октября

03:49Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами 00:07На Алсу возложили ответственностью судить бывшую заключенную 17:09"Грустно смотреть": 66-летняя Мадонна всполошила людей возмутительной выходкой 15:05"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию 14:315 весомых причин смотреть новый фильм "Великая" с Кейт Уинслет 13:19От велосипеда до ракеты: Политехнический музей открыл свою самую масштабную выставку 12:14Тест: угадай культовый советский фильм по искрометной фразе доктора 10:23Адвокат Успенской откровенно об отношениях певицы с дочерью: Это трагедия 09:14Оператор Николай Платонов: "Такие удары нужно уметь держать!" 06:21Пышные оладьи на кефире: этот рецепт прекрасного домашнего завтрака сделает ваш день 03:125 убедительных причин смотреть сериал “Гусар” с Гариком Харламовым 00:17Появление нового члена семьи сильно сблизило Самойлову и Джигана 17:38Тест: с какого дерева опали эти листья? 17:0042-летняя Сати Казанова впервые стала мамой 16:38Тест для стойких: угадайте советский фильм ужасов по одному кадру 16:01Ушел из жизни режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" 14:22Юлия Пересильд появилась в трейлере приключенческого фильма "Финист. Первый богатырь" 14:16ТЕСТ: заковыристые вопросы по любимому фильму "Бриллиантовая рука" 13:03Жасмин сделала сенсационное заявление о прибавлении в семье 11:15Адвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов 06:13Ньокки с тыквой: оригинальный итальянский рецепт на замену вареникам 03:46Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей 00:16Жизнь Александра Петрова кардинально изменилась после неожиданной для всех свадьбы 17:44Тест: угадайте название драгоценного камня по фото 16:54В Петербурге состоится симфонический концерт в честь Чайковского 16:51В петербургской капелле выступит известный трубач Вадим Эйленкриг 16:49Оркестр RockestraLive исполнит в Кремле хиты "Сектор Газа" 15:46Тест для внимательных: каких героев из советских фильмов не хватает в кадре? 13:47В прокат вышел фильм "Огниво" – захватывающее приключение по мотивам сказки Андерсена 12:31Адвокат оценил шансы Прилучного обыграть Муцениеце в вопросе алиментов с помощью Брутян 11:15У опухшей Седоковой обострился недуг на фоне скандального развода с молодым мужем 10:50ТЕСТ для киноманов: угадайте советский фильм по звучащему в нем веселому тосту 06:27Горячий тост с курицей и сыром: легкий и универсальный рецепт завтрака 03:16"Совершила много ошибок и сбилась с пути": Меган Маркл вынесли неутешительный вердикт 00:08Пожарская рассказала об отношении Янковского к ее съемкам в откровенных сценах 18:10Боня влезла в историю с оскандалившейся в аэропорту певицей Глюкозой 17:5677-летний Бари Алибасов с нетерпением ждет пополнение в семье 17:00Тест по русскому языку: лишь единицы правильно ответят на все вопросы 15:32Собчак сообщила о причастности к инциденту с Глюкозой влиятельного человека 13:34"Дикий робот": что известно об одном из главных претендентов на "Оскар-2025" 12:29ТЕСТ: угадайте советские фильмы по красивым осенним кадрам 11:59Прилучный нашел неожиданного союзника в разборках с Муцениеце из-за детей 11:13Харламов внезапно решился на кардинальные изменения после свадьбы с Ковальчук 09:38ТЕСТ: угадайте фильм Эльдара Рязанова по цитате о еде 09:09До 100 тысяч за билет: когда и где споет в Москве ушедший со сцены Леонтьев 06:24Французский омлет с овощным салатом: этот рецепт сделает любой завтрак особенным 03:37Известный голливудский актер оказался втянут в разборки принцев Уильяма и Гарри 00:19Клава Кока впервые высказалась о расставании с возлюбленным: До последнего надеялась 20:19Куда сходить в Москве: афиша с 25 октября по 1 ноября 18:55Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами

Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами
154

Дана Борисова открыто высказалась о своем отношении к увлечениям 17-летней дочери Полины. Девушка активно экспериментирует с внешностью, включая контурную пластику.

В недавнем выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!" Борисова поделилась своим мнением о том, что нет ничего необычного в том, чтобы подросток стремился изменить свою внешность с помощью инъекций. По словам Даны, Полина проявляет интерес к эстетическим процедурам, и сама телеведущая поддерживает ее в этом.

Она отметила, что все используемые вещества являются временными и со временем рассосутся. "Мы делали ей 'углы Джоли' и немного корректировали губы. Ей это нравится, и я не вижу в этом ничего плохого", — поделилась Борисова.

Дана Борисова. Фото: соцсети

Также Дана рассказала о том, что Полина использовала препарат для похудения. Телеведущая показала в социальных сетях результаты изменений в фигуре дочери, что вызвало широкий резонанс среди поклонников и подписчиков. Борисова уверена, что такие процедуры могут быть безопасными, если подходить к ним с умом и осторожностью.

Несмотря на то что многие родители могут быть против пластических операций для своих детей, Дана считает, что главное — это поддержка и понимание. Она уверена, что каждый имеет право выбирать, как выглядеть, и что такие эксперименты могут помочь подросткам повысить свою самооценку.

Кроме того, Борисова недавно поделилась еще одной неожиданной новостью: ее дочь хочет выйти замуж за корейца. Эта информация удивила Дану, и она не скрыла своего шока от такого выбора. "У меня волосы встали дыбом от этой новости", — с юмором прокомментировала она.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2024, 03:49
Дана Борисова. Фото: соцсети
YouTube-канал "Алена, блин!"✓ Надежный источник

По теме

Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо

Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо

На Алсу возложили ответственностью судить бывшую заключенную

На Алсу возложили ответственностью судить бывшую заключенную
В России стартует новое вокальное шоу под названием "Царица". Оно обещает стать настоящим событием в мире музыкальных конкурсов. В проекте примут участие 21 девушка, среди которых есть экс-заключенная, воспитанница детского дома и другие участницы с уникальными историями.

"Грустно смотреть": 66-летняя Мадонна всполошила людей возмутительной выходкой

"Грустно смотреть": 66-летняя Мадонна всполошила людей возмутительной выходкой
66-летняя певица и актриса Мадонна продолжает удивлять публику, несмотря на возраст. Артистка, известная своими эксцентричными выходками, активно старается поддерживать имидж, который вызывает восхищение или шок. В последние годы звезда стала менять партнеров с такой же легкостью, с какой меняет наряды на сцене, причем каждый новый избранник оказывается значительно моложе предыдущего.

"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию

"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию
У Олега Газманов трое детей. Но если его первенец – Родион Газманов – сегодня и сам известный артист, то Филипп и Марианна далеки от медийного пространства. Они не любят внимания и просят знаменитого отца не рассказывать много о них журналистам. Но кое-что певец все-таки сообщил. В этом году Олег Газманов снова станет лауреатом Народной премии "Звезды Дорожного радио".

Адвокат Успенской откровенно об отношениях певицы с дочерью: Это трагедия

Адвокат Успенской откровенно об отношениях певицы с дочерью: Это трагедия
Недавние события вокруг семьи известной певицы Любови Успенской вновь привлекли внимание общественности. 34-летняя Татьяна Плаксина сделала шокирующее заявление, которое вызвало множество обсуждений. В интервью одному из телеканалов она рассказала о том, что ее удерживали против воли в доме матери в подмосковном поселке.

Появление нового члена семьи сильно сблизило Самойлову и Джигана

Появление нового члена семьи сильно сблизило Самойлову и Джигана
Оксана Самойлова поделилась интересной историей. Блогер и супруга рэпера Джигана рассказала о том, как новая обитательница их дома – козочка по имени Мими – повлияла на атмосферу в семье. В начале октября Оксана получила необычный подарок от мужа.

Выбор читателей

25/10ПтнТест: с какого дерева опали эти листья? 25/10ПтнЖасмин сделала сенсационное заявление о прибавлении в семье 25/10ПтнАдвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов 25/10ПтнЮлия Пересильд появилась в трейлере приключенческого фильма "Финист. Первый богатырь" 26/10Сбт"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию 25/10ПтнТест для стойких: угадайте советский фильм ужасов по одному кадру