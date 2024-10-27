Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами

Дана Борисова открыто высказалась о своем отношении к увлечениям 17-летней дочери Полины. Девушка активно экспериментирует с внешностью, включая контурную пластику.



В недавнем выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!" Борисова поделилась своим мнением о том, что нет ничего необычного в том, чтобы подросток стремился изменить свою внешность с помощью инъекций. По словам Даны, Полина проявляет интерес к эстетическим процедурам, и сама телеведущая поддерживает ее в этом.

Она отметила, что все используемые вещества являются временными и со временем рассосутся. "Мы делали ей 'углы Джоли' и немного корректировали губы. Ей это нравится, и я не вижу в этом ничего плохого", — поделилась Борисова.

Также Дана рассказала о том, что Полина использовала препарат для похудения. Телеведущая показала в социальных сетях результаты изменений в фигуре дочери, что вызвало широкий резонанс среди поклонников и подписчиков. Борисова уверена, что такие процедуры могут быть безопасными, если подходить к ним с умом и осторожностью.

Несмотря на то что многие родители могут быть против пластических операций для своих детей, Дана считает, что главное — это поддержка и понимание. Она уверена, что каждый имеет право выбирать, как выглядеть, и что такие эксперименты могут помочь подросткам повысить свою самооценку.

Кроме того, Борисова недавно поделилась еще одной неожиданной новостью: ее дочь хочет выйти замуж за корейца. Эта информация удивила Дану, и она не скрыла своего шока от такого выбора. "У меня волосы встали дыбом от этой новости", — с юмором прокомментировала она.