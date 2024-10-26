Появление нового члена семьи сильно сблизило Самойлову и Джигана

Оксана Самойлова поделилась интересной историей. Блогер и супруга рэпера Джигана рассказала о том, как новая обитательница их дома – козочка по имени Мими – повлияла на атмосферу в семье.



В начале октября Оксана получила необычный подарок от мужа. Джиган привез козу в небольшой коробке, что вызвало удивление и радость у жены.

По словам Оксаны, заведение козы было ее давней мечтой. Теперь в их доме царит атмосфера веселья и уюта, ведь Мими не только привнесла в жизнь семьи новые эмоции, но и сблизила всех членов семьи. Коза стала настоящим членом их домочадцев, и пока вольер стоимостью 300 тысяч рублей еще не установлен, она живет вместе с "мамой" и "папой", даже спит с ними в одной кровати.

В социальных сетях Оксана делится забавными моментами из жизни Мими. Коза активно участвует в семейных пикниках, играет с детьми и иногда хулиганит, воруя лакомства со стола. "Она действительно умная!", — рассказала Оксана, показывая, как Мими учится выполнять команды. Среди уже освоенных команд — "дай лапу" и "ап", когда она встает на задние лапки за угощение.

Самойлова с улыбкой отмечает, что их новая питомица стала настоящим источником радости и вдохновения. Коза не только развлекает всю семью, но и укрепляет их отношения. "Коза нас очень сближает", — признается Оксана. Каждый день с Мими приносит новые радостные моменты и делает их жизнь более насыщенной.