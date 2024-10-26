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Суббота 26 октября

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"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию

"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию
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У Олега Газманов трое детей. Но если его первенец – Родион Газманов – сегодня и сам известный артист, то Филипп и Марианна далеки от медийного пространства. Они не любят внимания и просят знаменитого отца не рассказывать много о них журналистам. Но кое-что певец все-таки сообщил.

В этом году Олег Газманов снова станет лауреатом Народной премии "Звезды Дорожного радио". Артист в эфире шоу "Посиделки на Дорожном Радио" рассказал ведущему Никите Леонову о творческих планах и песне "Русский мир", которая и принесет музыканту престижную награду. А при выключенном микрофоне разоткровенничался и о наследниках.

"Мой сын Филипп живет не за границей, как сообщают некоторые продажные СМИ, – рассказал Олег Михайлович. – Он, действительно, учился и окончил колледж в Англии, поступил в престижный университет, но, спустя год, сказал, что хочет работать жить в России, организовать тут свой бизнес. И у него получился хороший стартап в сфере логистики и грузоперевозок. Он не собирается идти в культуру, искусство, и, тем более в модели, как пишут недобросовестные журналисты. Хотя он – красивый парень. Знакомый фотограф просто сделал несколько хороших снимков, но это вовсе не значит, что он решил быть моделью и рекламировать одежду".

Филипп, по словам знаменитого отца, хорошо рисует. "К моему 73-летию он написал очень красивый портрет маслом, все ахают и восхищаются, но для себя он решил, что рисование у него будет только как хобби", – пояснил Газманов.

Стоит заметить, что недавно 26-летний Филипп сменил фамилию и отчима и официально взял девичью фамилию матери — Муравьев. Некоторые связали это с многочисленными санкциями разных стран, под которые попал музыкант. "Он это сделал осознано, – пояснил Олег Газманов. – Ему ведь моя фамилия где-то помогает, а где-то и мешает. Поэтому он решил не пользоваться ею для продвижения своего бизнеса, а сделать все сам. Я считаю, что это честно и благородно".

Фото: пресс-служба

Что же касается 20-летней Марианны, сестры Филиппа, то, по словам артиста, она получает сейчас высшее образование.

Шоу-бизнес в Telegram

26 октября 2024, 15:05
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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