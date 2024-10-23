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Среда 23 октября

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Боня влезла в историю с оскандалившейся в аэропорту певицей Глюкозой

Боня влезла в историю с оскандалившейся в аэропорту певицей Глюкозой
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На днях в центре внимания оказалась певица Глюкоза. Это случилось из-за резонансного инцидента в аэропорту Шереметьево.

Певицу задержали по подозрению в совершении административного правонарушения, и она была оштрафована на пять тысяч рублей. Это событие вызвало бурю обсуждений и негативных комментариев в адрес артистки.

Популярная телеведущая и блогер Виктория Боня решила заступиться за свою коллегу. В своих высказываниях ведущая отметила, что не считает Ионову зависимой, но подчеркнула, что певица явно переживает сложные времена.

Виктория выразила мнение, что нестабильное эмоциональное состояние может быть причиной таких поступков. "Человек настолько потерян, что в таком возрасте, имея двоих детей, попадает в подобные ситуации", — заявила она. Боня призвала общество не осуждать Ионову, а предложить ей поддержку и помощь.

Телеведущая также добавила, что Глюкоза не единственная, кто сталкивается с трудностями в российском шоу-бизнесе. По ее словам, многие артисты находятся в нестабильном психическом состоянии и нуждаются в поддержке. "Это крик о помощи. Люди должны понимать, что иногда важнее протянуть руку помощи, чем указывать на ошибки", — подчеркнула Виктория.

Стоит отметить, что летом этого года Наталья уже привлекла внимание после странного поведения на концерте в Красноярске. Тогда она объяснила свои действия влиянием антидепрессантов, которые начала принимать после утраты близкого человека. Этот инцидент также вызвал множество обсуждений и критики.

После недавнего задержания Ионова оказалась в черном списке артистов для новогодних телешоу. Руководители телеканалов опасаются, что ее появление может негативно сказаться на их имидже. В ответ на критику сама певица вышла на связь и опровергла слухи о своем невменяемом состоянии, утверждая, что задержание было спланированным и связано с действиями одного влиятельного человека.


Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2024, 18:10
Виктория Боня. Фото: соцсети
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

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