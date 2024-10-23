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Вторник 22 октября

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Клава Кока впервые высказалась о расставании с возлюбленным: До последнего надеялась

Клава Кока впервые высказалась о расставании с возлюбленным: До последнего надеялась
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Певица Клава Кока недавно сделала громкое заявление о расставании с возлюбленным. Звезда решила поделиться своими чувствами, призвав поклонников и СМИ уважать ее личное пространство.

Слухи о возможном разрыве начали появляться некоторое время назад. Подписчики заметили, что Клава стала более грустной, а ее публикации стали намекать на внутренние переживания. Официальное подтверждение расставания состоялось 22 октября, когда артистка опубликовала эмоциональный пост.

"Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе", — написала Клава, открывая свою душу перед поклонниками. Она подчеркнула, что не могла сразу рассказать о своем решении, так как в глубине души надеялась на возможность примирения.

Клава также отметила, что старалась отвлечься от боли, погружаясь в работу и проводя время в студии. "Я расставалась любя и в благодарности. Это еще сложнее", — добавила она. По ее словам, инициатива расставания принадлежит ей, и хотя она переживает, сожалений у нее нет. "Как бы ни было, эти 500 дней вместе подарили мне то, о чем я долго мечтала", — заявила певица, подчеркивая значимость их отношений.

Звезда попросила журналистов не задавать ей вопросов о подробностях разрыва, так как она уже поделилась всем, что могла. В завершение своего поста Клава призналась, что «эта рана пока кровоточит». Публикацию она сопроводила трогательным фото, на котором Александр целовал ее перед зеркалом, что стало символом их совместных воспоминаний.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2024, 00:19
Клава Кока: Фото: соцсети
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Фоторепортаж

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Клава Кока и Ольга Бузова в Куршевеле. Коллаж &quot;Дни.ру&quot; с фото из соцсетей @klavacoca
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca
Ольга Бузова. Фото: соцсети / @buzova86
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

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