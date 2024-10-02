Молодой избранник взбесил Бородину своим обращением

Кому достанется наследство Добрынина Тесты Бузову поздравляют со свадьбой Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркаломТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похоронСтрашный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сынаДержали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына

Лента новостей

Среда 2 октября

17:48Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона 17:21Молодой избранник взбесил Бородину своим обращением 16:24Кушанашвили вышел на связь после операции: Я выжил 15:45Костенко призналась, что увела Тарасова из семьи 14:51Всерьез заговорили о разводе принца Гарри и Меган Маркл: что будет с детьми? 13:17Москвичи смогут получать городские баллы за покупки на рыбном рынке в Митине 12:52СМИ: Абрамов закрутил роман с 20-летней копией Алсу после развода 11:58Закопают вместе с ним: обнародован список вещей, которые положат в гроб к Добрынину 11:57Тест: угадай любимый советский фильм по другу главного героя 10:33В жизни Ковальчук и Чумакова произошло крайне важное событие: Как закалялась сталь 09:05Адвокат оценил шансы бывшего мужа Пелагеи запретить выезд дочери за границу 06:15Бывшая любовница готовится снять для Netflix остросюжетный триллер о жизни Павла Дурова 03:08Неосторожность Бритни Спирс привела к инциденту: Ударил мне прямо в лицо 00:13Сати Казанова отмечает 42-летие: вспоминаем яркий путь звезды "Фабрики звезд" 21:09Вырезали половину желудка: как прошла операция Отара Кушанашвили 19:03Ушедший со сцены Леонтьев огорошил россиян неожиданным решением 18:12Восточные горизонты: лучшие азиатские новинки в новом выпуске ЧЧД 18:07Стало известно, где и когда похоронят Вячеслава Добрынина 17:36"Меня заносили в палатку": Боня пострадала, поднимаясь на вершину горы 17:03На BRICS+ Fashion Summit в октябре приедут делегации из более 100 стран 14:49"Старший любит выводить из себя": Кожевникова рассказала о воспитании четырех сыновей 13:49Бузову поздравляют с долгожданной свадьбой: Утро невесты и родной Петербург 13:43Здоровье и хризотил: научная конференция в Кыргызстане даст толчок исследованиям минеральных волокон в СНГ 13:18"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина 13:17Тест: угадай знаковый советский фильм по кадру с убранством дома 12:44Царствие небесное: умер Вячеслав Добрынин 11:14ТЕСТ для знатоков Москвы: угадайте фильм по столичной достопримечательности в кадре 10:23В Москве экстренно госпитализирована главная звезда фильмов о советском Шерлоке Холмсе 09:29Костенко начала ремонт в особняке после известий о миллионном долге и блокировки счетов 06:0953-летняя Кудрявцева уже много лет страдает от серьезного недуга 03:25Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы 00:1497 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера 21:29Многодетная Оксана Самойлова объявила о беременности 19:45ТЕСТ: Угадай советский фильм по слову-паразиту героя 18:45Синицына раскрыла правду об отношениях с Бондарчуком 17:33Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери 16:52Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка" 16:37Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка" 16:30В Кремле наградили победителей премии МОЯ МАРКА 16:26ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне 15:57Многодетная Погребняк взвыла из-за новорожденного ребенка: Мне так плохо 14:36Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival 13:35Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении 11:57ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 10:58Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения! 10:36Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову 09:26"Сломан нос и распухли голеностопы": как живут двойняшки 50-летней Дианы Арбениной 09:10Тест для настоящих знатоков России: угадайте город по красивому виду улицы 09:03Бузова едко ответила на нападки Салтыковой после громкого обвинения: Кто ее помнит? 08:21С огурцом в необычном месте: надегустировавшаяся Волочкова потрясла народ
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Молодой избранник взбесил Бородину своим обращением

Молодой избранник взбесил Бородину своим обращением
244

Ксения Бородина развлекается с новым парнем в Турции.

Ксения Бородина сообщила поклонникам, что они с ее новым возлюбленным отправились на отдых в Турцию. Теперь она постит снимки и видео из отпуска, наполненные ванильно-романтическим настроением. Однако один ролик вызвал непривычный ажиотаж в Сети.

Ксения запечатлела, как Николай Сердюков общается со своей мамой. Та вопрошает сына, не обижается ли Ксения, когда молодой избранник называет ее по имени, отчеству. На что блогер отвечает, что это все шутка. Бородина вторит ему, но мама все же беспокоится, поскольку, как и многие подписчики, уверена, что в отношениях парня и девушки такое неприемлемо.

Но Коля все же взбесил Ксению Кимовну своим обращением к ней – "мама". Она заявила, что мама одна и так ее называть не стоит.

Однако поклонники зацепились за это и уверены, что оказались правы по поводу Николая: разница в возрасте между Бородиной и Сердюковым дает о себе знать, и если бы не популярность и деньги звезды, блогер никогда не стал бы строить отношения с женщиной старше себя.

Ксения при всем при этом старается молодиться и выглядеть на уровне своего любимого. Порой, в ее сторис появляется подросток Ксюша, считают фанаты. Некоторые рады за кумира, но другим ее искренне жаль. Ведь, судя по всему, теледива всерьез увлеклась новым парнем и опять "наступает на одни и те же грабли", как уверены в Сети.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2024, 17:21
Ксения Бородина. Фото: YouTube / @ksenia.borodina
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Поклонники Бородиной разоблачили ее бойфренда: Показуха

Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Кушанашвили вышел на связь после операции: Я выжил

Кушанашвили вышел на связь после операции: Я выжил
Отар Кушанашвили несколько месяцев борется с онкологией. Накануне Отар Кушанашвили пережил долгую и сложную операцию по удалению злокачественной опухоли после 4 курсов химиотерапии.

Костенко призналась, что увела Тарасова из семьи

Костенко призналась, что увела Тарасова из семьи
Анастасия Костенко подтвердила дату начала отношений с мужем-футболистом. Анастасия Костенко не раз на вопросы журналистов и на обвинения хейтеров, действительно ли она стала причиной развода Тарасова и Бузовой, отвечала, что их с футболистом роман начался после его расставания с женой.

Всерьез заговорили о разводе принца Гарри и Меган Маркл: что будет с детьми?

Всерьез заговорили о разводе принца Гарри и Меган Маркл: что будет с детьми?
С момента переезда принца Гарри и Меган Маркл в США слухи о его возможном возвращении в Великобританию не утихают. Особенно активно обсуждают эту тему в 2024 году, когда эксперты предполагают, что Гарри может разделить свое время между двумя странами. В случае подтверждения слухов о разводе вопрос о будущем их детей — принца Арчи и принцессы Лилибет — станет особенно актуальным.

СМИ: Абрамов закрутил роман с 20-летней копией Алсу после развода

СМИ: Абрамов закрутил роман с 20-летней копией Алсу после развода
После развода с Яном Абрамовым певица Алсу оказалась в центре бурных событий. Супруги прожили в браке более 18 лет, за которые у них родились три дочери. Главный слух гласит, что причиной развода стала 28-летняя модель Анастасия Решетова, известная ранее как гражданская жена рэпера Тимати.

Закопают вместе с ним: обнародован список вещей, которые положат в гроб к Добрынину

Закопают вместе с ним: обнародован список вещей, которые положат в гроб к Добрынину
Похороны известного советского и российского композитора и певца Вячеслава Добрынина пройдут на Троекуровском кладбище столицы. Скорее всего, церемония прощания состоится 3 октября. 78-летний Вячеслав Добрынин в последний месяц жизни не вставал с постели.

Выбор читателей

01/10ВтрТест: угадай знаковый советский фильм по кадру с убранством дома 30/09ПндТЕСТ: Угадай советский фильм по слову-паразиту героя 01/10Втр"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина 01/10ВтрСтало известно, где и когда похоронят Вячеслава Добрынина 30/09ПндМногодетная Оксана Самойлова объявила о беременности 01/10ВтрБузову поздравляют с долгожданной свадьбой: Утро невесты и родной Петербург