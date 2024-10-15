Глюкозе устроили бойкот: чем теперь зарабатывает оскандалившаяся певица

Наталья Чистякова-Ионова больше не выступает на больших сценах.

Наталья Чистякова-Ионова, которая поет под псевдонимом Глюкоза, переживает не лучшие времена в своей жизни. После позорного концерта в Красноярске, который оставил глубокий след в карьере певицы, ее перестали приглашать на большую сцену. Чем же теперь зарабатывает оскандалившаяся певица, выяснили журналисты.

Летом о Глюкозе не говорил только ленивый. Она нелепо вела себя на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлургов. После этого популярность исполнительницы хита "Невеста" выросла в несколько раз, но только такой пиар отрицательно повлиял на карьеру артистки. Затем она прошла лечение в рехабе, и теперь готова снова выступать перед публикой.

Однако, как выяснилось, Ионову не везде ждут. Наташе устроили самый настоящий бойкот на телевидении и не позвали на "новогодние огоньки". Обычно список артистов, выступающих в праздничных мероприятиях утверждается в сентябре, но Глюкоза в него не попала и не получила приглашение.

Кроме того, ее бывший продюсер Максим Фадеев грозится судом за использование псевдонима Глюк'oZа и исполнение ею старых хитов. С псевдонимом певица быстро решила проблему, назвав себя Glukoza (хотя юристы уверены, что это не поможет избежать суда), а вот с песнями немного сложно.

Сейчас артистка выпускает новые композиции, и выступать ей приходится на частных вечеринках и корпоративах. Одним из условий на этих мероприятиях является запрет на фото– и видеосъемку. Увидим ли мы певицу на ТВ, покажет лишь время.