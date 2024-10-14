Собчак осудила SHAMANа из-за развода

Ксения Собчак не осталась в стороне от личной жизни Ярослава Дронова.

Накануне певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, опубликовал в соцсети фото свидетельства о расторжении брака с Еленой Мартыновой. Бывшая супруга старше Дронова на 13 лет и по совместительству являлась его пиар-директором. Поговаривают, что это именно она помогла ему добиться популярности.

Однако ход Шамана со свидетельством вызвал всеобщее неодобрение публики. Не смогли промолчать и некоторые знаменитости. Так, Ксения Собчак осудила Ярослава из-за показательного развода.

"Какое-то вот противное и липкое ощущение", написала журналистка в телеграм-канале.



Собчак уверена, что для патриотического певца, да еще и в год семьи – это, по меньшей мере, некрасиво и похоже на позирование и хвастовство.

К слову, поклонники в Сети тоже высказались неоднозначно по этому поводу. Многие написали в комментариях, что Shaman некрасиво ведет себя и, если уж решил развестись, не нужно придавать этому столь большое значение и гордиться тут, по праву, нечем.

Напомним, Елена Мартынова была второй женой Ярослава Дронова. Он женился на женщине в 2017 году. До этого исполнитель был женат на преподавательнице вокала Марине Рощупкиной. С ней он расстался из-за ее нежелания переезжать в Москву. В 2014 году у пары родилась дочь Варвара.