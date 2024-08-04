ТЕСТ: Угадай стоимость популярных товаров в СССР

Готовы проверить свои знания о ценах в СССР?

СССР оставил значительный след в истории, и его экономика и цены на товары остаются интересной темой для многих. Как изменились цены с тех пор? Какие товары были доступны и сколько они стоили? Предлагаем вам пройти тест, который состоит из 13 вопросов, в каждом из которых представлено несколько вариантов ответа, и только один из них правильный. Вам предстоит угадать стоимость различных товаров и услуг, которые были популярны в СССР. От буханки хлеба до телевизора — этот тест охватывает широкий спектр повседневных предметов, которые можно было купить в Советском Союзе.