Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кэтрин является покровительницей Уимблдонского теннисного турнира. Каждый год она посещает турнир и вручает трофеи победителям.



Зрители могли заметить, что на груди принцессы Кейт всегда прикреплена одна особенная брошь во время ее присутствия на Уимблдоне. Это маленький темно-зелено-фиолетовый бант, который всегда прикреплен к наряду принцессы во время посещения турнира.

Журналисты издания "Hello!" сообщили, что бант не просто дань моде. Этот тонкий аксессуар является знаком уважения к Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета, месту проведения ежегодного чемпионата Уимблдона. Кейт является покровительницей клуба с 2016 года. В 1909 году клуб ввел зеленый и фиолетовый цвета в качестве своих официальных цветов.

В этом году Кейт на финале турнира не появилась — по крайней мере, на данный момент. Зато это сделали родители Миддлтон, поддержав ее традицию. 69-летняя Кэрол Миддлтон выглядела элегантно в длинном цветочном платье и белом блейзере, а 75-летний Майлк Миддлтон — в классическом темно-синем пиджаке с желтым галстуком.

Недавно стало известно, что Кейт Миддлтон борется с онкологическим заболеванием. Болезнь оказала влияние на ее отношения с супругом, принцем Уильямом.



По данным источников журнала US Weekly, отношения пары стали более тесными и доверительными, чем когда-либо прежде. Во время недавних публичных мероприятий Миддлтон и Уильям выглядели необычайно близкими, часто обмениваясь взглядами и улыбками.