Оставившая мужа в одиночестве Кудрявцева вызвала беспокойство у россиян

Лера Кудрявцева решила провести летние каникулы в Болгарии. При этом ведущая оставила мужа в России.



Решение знаменитости стало темой обсуждения среди поклонников и СМИ. Лера отправилась на отдых вместе с мамой Александрой Ивановной, сестрой Оксаной и подругами, чтобы провести время с пятилетней дочерью Машей, которая уже наслаждается летними днями на побережье.

В социальных сетях Кудрявцева поделилась семейным кадром, на котором запечатлены близкие ей люди. Она отметила, что рада воссоединению с родными: "Я рада, такой пионерский лагерь. Все в сборе, теперь довольная", — написала звезда. Это сообщение вызвало множество положительных откликов от поклонников, которые пожелали ей хорошего отдыха и приятного времени в кругу семьи.

Однако среди комментариев можно заметить и беспокойство поклонников по поводу ее супруга. Напомним, что в прошлом году, когда Лера отдыхала в Дубае, в их семье произошел серьезный скандал. Тогда телеведущая открыто говорила о проблемах у Игоря, что привело к напряженной ситуации в их отношениях. Лера даже намекнула на возможность развода, что стало шоком для многих ее поклонников.

Чтобы сохранить семью, Игорю пришлось пройти лечение в клинике. Это решение оказалось судьбоносным: после курса реабилитации супруги смогли помириться и даже отпраздновали день рождения Леры вместе. Однако недавний отъезд Кудрявцевой вновь вызвал опасения у ее фанатов. Они переживают, что отсутствие Леры рядом с мужем может снова спровоцировать возникновение старых проблем.

Тем не менее, сама телеведущая старается не зацикливаться на негативе и делится положительными моментами своего отдыха. Она также рассказала о забавной ситуации во время полета, когда обратила внимание на эффектного стюарда. Лера сняла видео, на котором мускулистый мужчина разносит воду пассажирам. Когда он заметил съемку и улыбнулся в ответ, это мгновение стало для Кудрявцевой приятным напоминанием о том, как важно находить радость в мелочах.