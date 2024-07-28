Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже

Происходящее на открытии Олимпиады в Париже вызвало скандал. Российская телеведущая Лера Кудрявцева не прошла мимо горячей новости.

Накануне в Париже состоялось торжественное открытие летних Олимпийских игр 2024. Помимо долгожданного выступления Селин Дион, внимание публики привлекли выступающие трансгендеры и их пародия на роспись работы Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", из-за чего многие верующие восприняли как оскорбление. Кроме того, многие обратили свой взор на сатанинские образы на открытии Олимпиады. В частности, их рассмотрела Лера Кудрявцева.

Телеведущая опубликовала несколько скриншотов с трансляции церемонии. На них, например, можно увидеть голову быка и подношение белых перчаток. Это напомнило Лере и интернет-пользователям картинку с приношением в жертву детей быку-божеству Молоху. "Там же реально все в сатанинских образах. Я даже не знаю, что можно здесь еще сказать", – написала Кудрявцева в своем телеграм-канале.

Лера Кудрявцева согласилась с мнением миллиардера Илона Маска о том, что на открытии Олимпиады в Париже были оскорблены чувства христиан.

Напомним, Олимпийские игры пройдут во Франции до 11 августа 2024 года. В них принимают участие свыше 10,7 тысячи спортсменов. Россия официально не представлена на соревнованиях из-за отстранения Международным олимпийским комитетом. 15 россиян допущены к играм, но в нейтральном статусе.