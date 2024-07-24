Новый поворот в деле "женоненавистника" Киркорова и "попрошайки" Успенской: кто сильней?

Юрист Антон Усков рассказал, какое наказание ждет Любовь Успенскую.



В последние несколько дней все обсуждают инцидент между народным артистом РФ Филиппом Киркоровым и королевой шансона Любовью Успенской. Одни называют Киркорова жертвой необоснованного нападения и поддерживают его, другие считают слова Успенской правдой и солидарны с ней. Внезапно появился новый поворот в этом деле. Кто оказался сильней? Давайте попробуем разобраться, кто прав, а кто виноват с юридической точки зрения.

Киркоров выиграл дело против Успенской. Поводом для иска о защите чести и достоинства стало то, что Успенская в одном из интервью назвала Киркорова "женоненавистником". Певец обязал Любовь опровергнуть это утверждение и через суд попросил выплатить 10 миллионов рублей в качестве компенсации за психологический ущерб. Впоследствии эта сумма была уменьшена, и Успенской придется выплатить 280 000 рублей.

По мнению Антон Усков – юриста, руководителя юридической компании "Аристократ", исход этого судебного дела очевиден, а сумма компенсации стандартна. Рассчитывать на большую сумму компенсации при таких обстоятельствах бессмысленно. Певица посмеялась над решением суда и предложила Кирколову отдать деньги "мелочью".

Она подала встречный иск к Киркорову на 10 миллионов рублей. Причиной стало то, что в одном из интервью певец назвал Успенскую "попрошайкой" и сказал, что она "выпрашивает одежду и подарки".

"Суд рассмотрит дело Успенской в августе. Согласно статье 152 (1) Гражданского кодекса, иск должен быть удовлетворен. Максимальная сумма, которую она может получить по делу, составляет 250 000-300 000 рублей", – добавил юрист в беседе с "Дни.ру".

После суда певица вновь оскорбила Киркорова. Согласно статье 5.61 КоАП РФ, Успенской грозит новый штраф в размере около 10 000 рублей за оскорбление публично, сообщил Усков. Это возможно только в том случае, если Филипп подаст новое заявление. Если бы Любовь сразу опровергла свои слова и извинилась, штрафа и дальнейшего конфликта можно было бы избежать. Однако все уже необратимо, и ей придется заплатить 280 000 рублей, уверен юрист.

