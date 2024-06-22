Кейт Миддлтон после появления на публике обвинили в симуляции рака

Поклонники британской королевской семьи выражают обеспокоенность по поводу состояния здоровья Кейт Миддлтон. Однако нашлись и те, кто критикует принцессу Уэльскую по надуманному поводу.



В марте 2023 года Миддлтон записала видеообращение, в котором объявила о том, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор она редко появлялась на публике, и представители королевской семьи никак не комментировали ее состояние.



Однако после недавнего парада в честь дня рождения короля Карла III в Сети стали распространяться теории заговора о том, что Миддлтон симулирует рак. Злые языки отмечают, что на параде принцесса выглядела здоровой и бодрой, без явных признаков выпадения волос или ухудшения состояния кожи, которые обычно наблюдаются при химиотерапии. Они сравнили фотографии Миддлтон до и после объявления о диагнозе и заявили, что количество морщин на ее лице не изменилось.

Некоторые комментаторы в социальных сетях выразили убеждение, что Миддлтон обманывает общественность, говоря о лечении от рака. Они предположили, что она использует диагноз, чтобы скрыть пластическую операцию по подтяжке лица.

Стоит отметить, что эти утверждения не имеют никаких доказательств и основаны исключительно на спекуляциях. Представители королевской семьи не комментировали эти обвинения, и нет никаких официальных данных, которые ставили бы под сомнение правдивость диагноза Миддлтон.

Тем не менее, слухи о симуляции рака продолжают распространяться в Интернете, вызывая беспокойство среди поклонников принцессы Уэльской. Остается надеяться, что эти нападки не принесут вреда здоровью или репутации Кейт Миддлтон.