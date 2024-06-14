"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова

Телевизионная программа зоолога Николая Дроздова «В мире животных» была для него надежным источником радости и удовольствий. Для зрителя живность со всего мира в миг обретала встречный смысл, довольно было ее создателю Дроздову точно появиться в телевизоре. Один лишь зоолог давал значимость и живой смысл эпохальной телепрограммы.
Дроздов на глазах у зрителей находил общий язык с разными мирскими созданиями: крупными и маленькими, дикими и домашними. К каждому животному был особый радушный подход. Неважно — на Западе или Востоке, на Севере или на Юге. В обществе животных-друзей Николай Николаевич находился вообще денно и нощно, никогда не причиняя никому из них худо, как самый близкий.
Однако это "было" с Дроздовым — а теперь безнадежно утрачено. По словам Константина Мирошника, которые встречаются у ProZvezd, создатель передачи невольно потерял проект о животных из-за сменяемости и назначений на телевидении.
Объявляется следующая причина, по которой понес утраты знаток живых созданий Дроздов: "Ему на смену назначили другого телеведущего, так и закончилась эпоха„В мире животных“". Именно эту причину утраты со слов художника передает "ProZvezd".