"Долго Настя несла свой крест": звезды высказались об уходе Заворотнюк

30 мая 2024 года завершила земной путь самая любимая, светлая, нежная "прекрасная няня" и великая актриса Анастасия Заворотнюк!

Неожиданная новость об уходе застала врасплох и вызвала общественный резонанс. 53-летняя звезда чуть не дожила до лета, всего два дня. Но теперь ей обеспечено другое — вечное. В нем нет места зависти и злорадству, горестям и боли, лжи и порочности. Куда бы теперь ни направлялась Анастасия Заворотнюк, миллионы поклонников как в России, так и на постсоветском пространстве не перестали любить ее сильнее. Все, как один, обещают сохранить светлые воспоминания о том, какая она была "прекрасная няня" и великая актриса.

Звезды медиасферы, которые видели и даже знали артистку лично, ищут слова, чтобы передать свои чувства, эмоции и переживания в связи с ее завершением земного пути. Ксения Собчак ограничилась фразой "Соболезнования близким!" , в то время как Светлана Бондарчук дала событиям еще и оценку. "Ужасная новость", — отметила она в соцсети.

Вдвойне сокрушен уходом любимой подруги Станислав Садальский. "Очень жаль… Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей… А последняя СМС так и не прочитана... ПРОЩАЙ, МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ(((" — выразился в Telegram-канале актер.

Яна Поплавская особенно сочувствует близким ушедшей звезды, семье Заворотнюк. "К такому никогда нельзя подготовиться", — отмечает она в Telegram, и тысячи подписчиков остаются с ней солидарными.

Но действительно ли Анастасия завершила земной путь именно в этом мае? Конечно, она ушла в тень даже не два, а практически пять лет назад. Уже тогда многие прощались с артисткой, оставляли соболезнования. Так ли важно, как долго Настя несла свой крест, если она непременно возвращается к нам? Не только на экране, но и в каждом шорохе, в каждом дуновении ветерка.

Отмахнитесь от вереницы новостей об уходе Заворотнюк и почувствуйте, что она остается с нами всюду. Замрите и посмотрите, как теплый весенний луч проглядывает через окно, словно ее улыбка, словно ясный, светящийся взгляд той самой "прекрасной няни", нежностью которой пропитано все вокруг. Каждый день она остается с нами, пока мы ее помним, поэтому не забывайте ее и улыбнитесь ей в ответ.