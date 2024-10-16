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Среда 16 октября

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Родившая Хилькевич внезапно осознала свою чрезмерную жестокость

Родившая Хилькевич внезапно осознала свою чрезмерную жестокость
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Анна Хилькевич недавно отметила свой 38-й день рождения. В этот особенный день она провела время с семьей, наслаждаясь моментами с мужем и детьми.

На своей странице в соцсетях звезда сериала "Универ" поделилась трогательным снимком с дочерьми и выразила свою радость от того, что ей удалось достичь многого в жизни: у нее есть успешная карьера, крепкая семья и несколько прибыльных бизнес-проектов.

С появлением третьего ребенка, новорожденной Оливии, Анна ощутила, как изменился ее распорядок дня. Она стала уделять меньше времени своим старшим дочерям — Ариаше и Маше. Это осознание стало для нее настоящим ударом. Актриса открыто призналась подписчикам, что начала чувствовать себя плохой матерью, ведь ей не хватает времени на общение с девочками.

Несмотря на радость от материнства, Анна столкнулась с рядом сложностей после родов. Она делилась своими переживаниями о том, как трудно было наладить грудное вскармливание и организовать быт с новорожденным. Эти проблемы стали причиной ее внутреннего конфликта: она начала критиковать себя за жесткость по отношению к старшим дочерям.

"Казалось бы, новый член семьи должен был добавить счастья, но его появление изменило все", — говорит Хилькевич. Она осознала, что иногда бывает слишком строгой и резко реагирует на мелочи. Это заставило ее задуматься о том, как изменить свое поведение и стать более внимательной матерью.

Анна также поделилась своими мыслями о будущем: "Я хочу, чтобы мои дочери добивались успеха и были дисциплинированными. Но я начинаю осознавать, что такой подход может привести к неожиданным результатам". Это размышление заставило ее задуматься о том, как важно находить баланс между требованиями и поддержкой.

Напомним, что Анна стала мамой в третий раз 17 сентября. Роды были непростыми, но малышка появилась на свет здоровой. Хилькевич и ее супруг Артур Волков назвали девочку Оливией. Теперь актриса учится справляться с новыми вызовами материнства и стремится быть лучше для своих детей.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2024, 03:41
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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