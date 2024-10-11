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Пятница 11 октября

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Жуткий ураган застал врасплох звезду сериала "Клуб" Задорожную: Почти сутки нет света

Жуткий ураган застал врасплох звезду сериала "Клуб" Задорожную: Почти сутки нет света
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Певица Анастасия Задорожная оказалась в центре урагана "Милтон". Природный катаклизм обрушился на Флориду, где звезда сериала "Клуб" живет вместе с мужем.

Пара не так давно стала родителями, и теперь, впервые столкнувшись с природным катаклизмом, они испытывают все сложности, связанные с ураганом. В своем блоге Настя поделилась переживаниями о том, как они решили не покидать штат во время непогоды.

Несмотря на то что ураган затронул их район, последствия были не столь разрушительными, как в других местах. Тем не менее, певица призналась, что отсутствие электричества стало настоящим испытанием: "У нас уже почти сутки нет света. Мы сделали одну вылазку сегодня, чтобы найти горячую еду. Это оказалось непросто, но мы это сделали", — рассказала она.

Анастасия Задорожная. Фото: соцсети

Настя также поделилась фотографиями, на которых видно, как изменились улицы Флориды под воздействием урагана. На снимках можно увидеть затопленные дороги, поваленные деревья и поврежденные заборы. Эти кадры наглядно демонстрируют, насколько серьезным был ураган и как он повлиял на жизнь местных жителей.

С момента переезда в Америку это первый серьезный природный катаклизм для Насти и Владимира. Пара переехала во Флориду несколько лет назад и наслаждалась спокойной жизнью до недавнего времени. В 2020 году певица вышла замуж, а в августе 2024 года они стали родителями девочки по имени Саша.

Несмотря на все трудности, Настя старается сохранять позитивный настрой. Она понимает, что такие ситуации могут произойти в любой момент, и важно быть готовыми к ним. Певица делится своими мыслями о том, как важно поддерживать друг друга в трудные времена и находить радость даже в условиях неопределенности.

Шоу-бизнес в Telegram

11 октября 2024, 18:05
Анастасия Задорожная. Кадр: YouTube / Яна Чурикова
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Годы изменили Анастасию Задорожную

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