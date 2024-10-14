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ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы

ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы
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Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста!

1. Людмила Прокофьевна приходила на службу раньше всех, а уходила позже всех, из чего понятно, что она...

А – ...не замужем;

Б – ...далеко живет;

В – ...очень любит работу.

2. Новосельцев утром дал своим "шалопаям" 40 копеек. Что на них надо было купить?

А – Пирожок в школе;

Б – Хлеб к ужину;

В – Два пакета молока.

3. На что активистка Шура собирала по 50 копеек в начале фильма?

А - У Маши Селезневой было прибавление семейства;

Б – На подарок к юбилею Калугиной;

В – На бронзовую лошадь к юбилею Боровских.

4. Какое повышение к зарплате полагалось Новосельцеву в статусе начальника отдела?

А. Про это не говорится в фильме;

Б – 20 рублей;

В – 50 рублей.

5. Сколько цветов было в швейцарской авторучке, которую Самохвалов подарил Калугиной?

А – 3;

Б – 5;

В – 8.

6. Где после операции отдыхал муж Рыжовой?

А – В больничной палате;

Б – В Ессентуках;

В – На Черном море.

7. Под каким псевдонимом, по словам Калугиной, писал стихи Новосельцев?

А – Пастернак;

Б – Гумилев;

В – Набоков.

ОТВЕТЫ

1. А – ...не замужем;

2. В – Два пакета молока;

3. А – У Маши Селезневой было прибавление семейства;

4. В – 50 рублей;

5. В – 8.

6. Б – В Ессентуках;

7 -А – Пастернак.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2024, 13:25
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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