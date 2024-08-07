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Среда 7 августа

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Улетевший из-за неблагоприятной ситуации Буйнов раскрыл свое местонахождение: Кайф

Улетевший из-за неблагоприятной ситуации Буйнов раскрыл свое местонахождение: Кайф
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Народный артист России Александр Буйнов рассказал, где проводит время.

На днях Александр Буйнов покинул Москву, о чем сообщил в популярной социальной сети. Певец объяснил, что уехать его заставила неблагоприятная ситуация с погодой в столице. По словам артиста, он захотел провести время там, где лето, море, солнце, жара. При этом он не стал рассказывать, куда именно отправился.

Оставшиеся в неведении поклонники стали предполагать, что исполнитель хита "Горький мед" улетел на Мальдивы. Спустя некоторое время Александр Буйнов решил уточнить, что не пересекал государственную границу, а путешествует по России. Он раскрыл свое местонахождение, сообщив о пребывании в Сочи.

Певец считает, что лучше места не найти. Александр Буйнов отметил, что приезжает в Сочи ежегодно. "Испытываю невероятный кайф", – признался артист. Там ему нравится не только море, но и воздух, а также непередаваемая атмосфера. Певец хоть и родился в Москве, считает Сочи родным городом.

Также Александр Буйнов сообщил, что во время пребывания на черноморском побережье посетил концерт комика Ивана Абрамова, которого называл одним из любимых артистов. Он посоветовал всем приезжать в Сочи, поскольку впереди бархатный сезон.

Телеграм канал

7 августа 2024, 17:29
Александр Буйнов. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
Родион Газманов. Фото: Пресс-служба
Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: Пресс-служба
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

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