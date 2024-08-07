На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке

Галкин* сделал заявление о возвращении Пугачевой Тесты Жасмин рассказала мужу правду про дочь Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Среда 7 августа

15:34Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области – Собянин 14:31На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке 14:09Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким 13:40Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области 13:18Тест: угадайте советский фильм по кадру в школе 12:09Орбакайте светится от счастья на фоне скандала с планирующей возвращение в Россию Пугачевой 11:13В жизни 41-летней Бородиной произошло перевернувшее все событие 11:09Надя Ручка рассказала об особенностях воспитания своего 6-летнего сына 10:00Благодарная Волочкова бросилась спасать Пугачеву от жуткой травли 09:37Дочь Левкина шокировала окружающих правдой о рождении свой сестры 08:57Брутян называет детей Прилучного и Муцениеце своими на фоне судебных разбирательств 06:41София Ротару отмечает 77-летие: вспоминаем интересные факты из карьеры певицы 03:29В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина 00:13Перепуганная Кейт Миддлтон задумывалась об отказе от титула принцессы Уэльской 21:12"Нужно читать между строк": какие послания оставляет Пугачева россиянам 20:22Восхищающуюся Пугачевой Волочкову уделали: Впечатляет 19:54"Прости, милый": Жасмин рассказала мужу правду про дочь 19:26Тест по фильму "Белое солнце пустыни": вспомните нюансы советского киношедевра 18:55Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно 18:37Прямо в интимное место: Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией 18:06Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске 17:55"Встаньте перед зеркалом": поющая на русском Брежнева язвительно ответила на критику 17:55Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской 17:30Киркоров пересек госграницу: что заставило артиста покинуть Россию 16:02Патриотично: беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя 15:52Не выдержал: Галкин* сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию 14:15Тест: насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм "Неуловимые мстители"? 13:42Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:53Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой 12:50Концерты, тренировки и медиаарт: как стартовал форум-фестиваль "Москва 2030" 12:21Переполненные счастьем Николаев и Проскурякова показали нового малыша после трагедии 11:1846-летняя Орлова откровенно рассказала о борьбе с распространенной зависимостью 10:31"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд 10:13Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы 10:07Сделано громкое заявление о приближающемся разводе Пугачевой и Галкина* 08:56Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы 06:35Ургант воссоединился с Познером для появления на публике: где их можно увидеть 03:42Меган Маркл и принц Гарри решили устроить слежку за своими детьми 00:04Сын Джоли и Питта провел неделю в реанимации после жуткой аварии 22:17"Обгадила пьедестал": Распутина отвернулась от Пугачевой из-за "одного слова" 21:36"Была дико напугана": Легкоступова жила в страхе перед Пугачевой до самой смерти 20:20Особенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот 20:04Откуда столько денег? Ксения Бородина сделала себе неприлично дорогой подарок – фото 19:30Прощай, Голливуд: стало известно об уходе звезды "Сумерек" Паттинсона 18:46Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Три плюс два"? 18:36"Он – секс": Водонаева смотрит с вожделением за звезду российского кино 17:54"Вменяемая и адекватная": Водонаева встала грудью за униженную Волочкову 17:38Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются 16:52"Мы будем делать это": Водонаева закрутила роман со звездой Голливуда 16:51Жириновский все знал: о чем он предупреждал Урганта
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке

На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке
287

15 августа исполнится пять месяцев, как с нами нет Александра Ширвиндта. И сегодня все, что связано с этим замечательным актером, режиссером и педагогом, вызывает большой интерес.

Ширвиндт на своем веку похоронил многих знаменитых актеров, которые служили в театре Сатиры – тут и Вера Васильева, и Ольга Аросева, и Валентин Плучек. Его в 2000-м году сменил на посту худрука Александр Анатольевич.

Не пропускал он и траурных мероприятий в других храмах Мельпомены. Так 19 октября 2000 года Ширвиндт побывал на открытии памятника своему коллеге Марку Захарову на Новодевичьем кладбище столицы. Со свечкой руке, стоящем на крае могилы – таким попал он в объектив фотографа. Уникальное фото!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Когда долго живешь, то иногда думаешь: "Зачем"? А потом понимаешь, что выхода другого нет, раз родился. А какие варианты? Альтернативы нет! И тут приходят мысли о том, чтобы как-то приспосабливаться", – говорил Александр Ширвиндт.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, он скончался в московской больнице 15 марта 2024 года на 90-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Согласно воле артиста, его тело кремировали А через месяц урну с прахом похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища Москвы, рядом с могилой все того же Марка Захарова....

Телеграм канал

7 августа 2024, 14:31
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь

Фото: Дни.ру
Александра Захарова на могиле отца. Фото: Дни.ру
Инна Чурикова, Дмитрий Певцов и Александра Захарова на панихиде. Фото: Дни.ру
Глеб Панфилов, Инна Чурикова и Александра Захарова. Фото: Дни.ру

Тест: угадайте советский фильм по кадру в школе

Тест: угадайте советский фильм по кадру в школе
В СССР существовала интересная практика: чтобы отвлечь школьников от бесцельных прогулок и уличных шалостей, режиссеры массово снимали фильмы о школьной жизни. В результате зрители могли увидеть на экране не только свои мечты и стремления, но и реалии повседневной жизни. Фильмы о школьниках имели разнообразные образы.

Орбакайте светится от счастья на фоне скандала с планирующей возвращение в Россию Пугачевой

Орбакайте светится от счастья на фоне скандала с планирующей возвращение в Россию Пугачевой
Кристина Орбакайте в последнее время привлекает внимание не только своим творчеством, но и личной жизнью. В то время как ее мать оказалась в центре громкого скандала из-за слухов о возможном возвращении в Россию, дочь Примадонны предпочитает оставаться в тени. С недавних пор Кристина активно делится кадрами с отдыха в Европе.

В жизни 41-летней Бородиной произошло перевернувшее все событие

В жизни 41-летней Бородиной произошло перевернувшее все событие
Ксения Бородина недавно поделилась значимым достижением. Знаменитость получила красный диплом психолога в Московском государственном университете имени Ломоносова. Это событие стало настоящим сюрпризом для ее поклонников, которые всегда следили за ее карьерой и личной жизнью.

Надя Ручка рассказала об особенностях воспитания своего 6-летнего сына

Надя Ручка рассказала об особенностях воспитания своего 6-летнего сына
В Москве состоялась премьера семейного фильма "Мой дикий друг". Певица Надежда Ручка пришла на просмотр с сыном Львом, которому 17 августа исполнится 7 лет. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой группы "Блестящие" о воспитании наследника. "Ко дню рождения Лева себе заказал много подарков – он долго выбирает, составляет список, – улыбается Ручка.

Благодарная Волочкова бросилась спасать Пугачеву от жуткой травли

Благодарная Волочкова бросилась спасать Пугачеву от жуткой травли
Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре общественного внимания после своего публичного обращения к Алле Пугачевой. Балерина выразила поддержку певице, планирующей краткосрочный визит в Россию. В свете недавних слухов о возвращении Пугачевой, которая хочет решить ряд вопросов, связанных с ее супругом Максимом Галкиным* и его статусом иноагента, Волочкова решила высказать свое мнение и поделиться воспоминаниями о том, как Пугачева поддерживала ее в трудные времена.

Выбор читателей

06/08ВтрТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы 05/08ПндСудьба детей Пугачевой решена: возвращаются 06/08ВтрКак сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской 05/08Пнд"Обгадила пьедестал": Распутина отвернулась от Пугачевой из-за "одного слова" 05/08Пнд"Он – секс": Водонаева смотрит с вожделением за звезду российского кино 05/08ПндОсобенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот