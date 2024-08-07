На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке

15 августа исполнится пять месяцев, как с нами нет Александра Ширвиндта. И сегодня все, что связано с этим замечательным актером, режиссером и педагогом, вызывает большой интерес.

Ширвиндт на своем веку похоронил многих знаменитых актеров, которые служили в театре Сатиры – тут и Вера Васильева, и Ольга Аросева, и Валентин Плучек. Его в 2000-м году сменил на посту худрука Александр Анатольевич.

Не пропускал он и траурных мероприятий в других храмах Мельпомены. Так 19 октября 2000 года Ширвиндт побывал на открытии памятника своему коллеге Марку Захарову на Новодевичьем кладбище столицы. Со свечкой руке, стоящем на крае могилы – таким попал он в объектив фотографа. Уникальное фото!

"Когда долго живешь, то иногда думаешь: "Зачем"? А потом понимаешь, что выхода другого нет, раз родился. А какие варианты? Альтернативы нет! И тут приходят мысли о том, чтобы как-то приспосабливаться", – говорил Александр Ширвиндт.

Напомним, он скончался в московской больнице 15 марта 2024 года на 90-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Согласно воле артиста, его тело кремировали А через месяц урну с прахом похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища Москвы, рядом с могилой все того же Марка Захарова....