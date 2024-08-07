В жизни 41-летней Бородиной произошло перевернувшее все событие

Ксения Бородина недавно поделилась значимым достижением. Знаменитость получила красный диплом психолога в Московском государственном университете имени Ломоносова.



Это событие стало настоящим сюрпризом для ее поклонников, которые всегда следили за ее карьерой и личной жизнью. Ксения всегда мечтала стать психологом и упорно шла к своей цели. В своем блоге она рассказала, что обучение стало для нее одним из лучших решений в жизни.

"Я узнала лучших преподавателей России, получила колоссальные знания и не собираюсь останавливаться на достигнутом", — написала она. Бородина также подчеркнула, что продолжает обучаться в другом учебном заведении и активно участвует в различных интенсивных курсах, чтобы расширить свои знания в области психологии.

Однако не все подписчики восприняли это достижение с восторгом. Некоторые пользователи сети выразили недовольство, считая, что Ксения слишком быстро получила диплом. Другие задавались вопросом, как Бородина успела учиться, учитывая ее плотный график и постоянные разъезды. В ответ на критику некоторые поклонники стали защищать Ксению, отмечая, что она давно начала свое обучение и не заслуживает негативных комментариев.

Несмотря на критику, Бородина уже привыкла к негативу и старается не обращать на него внимания. Она уверена, что важнее всего — это ее собственное счастье и развитие. В последнее время Ксения нашла поддержку в лице Николая Сердюкова, участника шоу "Последний герой" и бывшего мужа блогера Алины Акиловой. Пара часто демонстрирует свои чувства в социальных сетях, и это придает Ксении уверенности и сил.

"Только проработанный человек плевать хотел, что думают другие. Он счастлив в моменте", — заявила Ксения, подчеркивая, что теперь она будет делать то, что действительно хочет. После трех лет тишины и отсутствия личной жизни знаменитость готова открыться новым возможностям и наслаждаться каждым мгновением.