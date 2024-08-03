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Суббота 3 августа

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Братья по несчастью: "живой мертвец" Кушанашвили оказался на месте Костомарова

Братья по несчастью: "живой мертвец" Кушанашвили оказался на месте Костомарова
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Стали известны сенсационные подробности состояния журналиста и шоумена Отара Кушанашвили.

О госпитализации Отара Кушанашвили стало известно в конце июня. Тогда он попал в отделение реанимации после продолжительных жалоб на боли в области сердца и живота. Врачи диагностировали непроходимость кишечника. Во время операции они также обнаружили опухоль. Биопсия подтвердила, что это онкологическое заболевание.

Отар Кушанашвили перенес не одно хирургическое вмешательство. Также из-за рака знаменитость проходит терапию. Но, несмотря на свое состояние, журналист не отказался от работы. Как только ему стало лучше, он вернулся к съемкам ютуб-шоу "Каково?!". В новом выпуске, который вышел в субботу, 3 августа, светский обозреватель рассказал подробнее о своем здоровье.

По словам Кушанашвили, как только его привезли в платную клинику, там были в ужасе. "Врач, принимавший меня, сказал, что не видит даже способа облегчить мое состояние, потому что перед ним был живой мертвец", – отметил Отар. В итоге знаменитость доставили в другое медучреждение. Он благодарен специалистам Красногорской городской больницы за то, что те спасли его жизнь.

Также Отар Кушанашвили считает, что оказался на месте Романа Костомарова. Он назвал братом по несчастью фигуриста, который в прошлом году перенес ампутацию конечностей и чудом избежал смерти.

Телеграм канал

3 августа 2024, 17:47
Отар Кушанашвили. Фото: YouTube / @KAKOVO
YouTube / @KAKOVO✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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